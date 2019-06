Gas ontsnapt aan tankstation terwijl CNG-wagen aan het tanken is Koen Baten

20 juni 2019

17u21 0

Aan het DATS tankstation ter hoogte van de Brusselsesteenweg in Aalst heeft de brandweer en politie het tankstation een half uurtje afgesloten nadat er problemen ontstaan waren met een CNG voertuig dat aan het tanken was. Toen hij aan het tanken was merkte hij plots op dat er gas vrijkwam en iets mis liep. De man zelf kon nog op de noodknop duwen waardoor het tanken stopte.

De hulpdiensten kwamen meteen massaal ter plaatse en sloten het tankstation uit voorzorg even af. Er werd een onderzoek gedaan naar het voertuig en alles werd leeggehaald en overgelaten. Een half uurtje na het incident kon het tankstation weer vrijgegeven worden. Enkel de CNG-tank werd afgesloten en is tijdelijk buiten gebruik. Niemand raakte gewond.