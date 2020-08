Fundraisingplatform Crowdselling neemt concurrent Woebel over Rutger Lievens

27 augustus 2020

14u40 4 Aalst Het fundraisingplatform Crowdselling van Aalstenaar Lukas Van Orshoven neemt concurrent Woebel over. In de aanloop naar het nieuwe schooljaar gaan vele verenigingen en scholen op zoek naar een veilige manier om geld in het laatje te brengen. Twee Vlaamse softwarebedrijven die hen daarbij helpen, Woebel en Crowdselling, smelten nu samen tot één allesomvattend fundraisingplatform.

Woebel en Crowdselling ontstonden in 2018 als tool om verkoopacties te organiseren bij de jeugdbeweging. Woebel legde zich sindsdien toe op verenigingen en scholen die online onder meer wafeltjes, bloemen en snoepjes wilden verkopen van een eigen leverancier. Crowdselling gaat een stap verder en biedt ook kant-en-klare webshops aan, waarbij je het aanbod van verschillende leveranciers kan vergelijken op een online marktplaats.

Merken

Dankzij de overname door Crowdselling krijgen de klanten van Woebel toegang tot het aanbod aan taarten, dranken, bloemen en meer. Ook merken als Côte d’Or, Milka en Lotus behoren tot de mogelijkheden, in samenwerking met VDC-Komerz, onder leiding van ondernemer Dieter Vandecasteele.

“Dankzij zulke partnerships kunnen we de service volledig gratis maken”, vertelt Lukas Van Orshoven (26), oprichter van Crowdselling. “Zodat de organisaties zich geen zorgen moeten maken over de transactiekosten die anders bij e-commerce komen kijken. Maar we gaan ook verder: met onze software kan je een geldactie organiseren van A tot Z. Zo kan je leden aanmoedigen om te verkopen met een live scorebord en bereken je eenvoudig de meest optimale route om aan huis te leveren”.

Succes

Crowdselling plant met de overname extra snel te schakelen om de geldacties van scholen en verenigingen dit najaar een succes te maken. Zo versterkt Jonas Van Gool (28), oprichter van Woebel, voortaan het team van Crowdselling. “Dat je in coronatijden minder geld kan ophalen dan met een fysieke bijeenkomst, is een mythe. Het tegendeel is waar: met de juiste online tools heb je zelfs een groter bereik en dus meer opbrengst”, besluit hij.

