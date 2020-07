Frituur WilFrit vindt nieuwe stek op Hopmarkt Frank Eeckhout

24 juli 2020

15u45 0 Aalst Wilfried Wesemael (70) van de iconische frituur WilFrit op de Hopmarkt in Aalst heeft een nieuwe stek gevonden. Begin juni ging de frituur van de zeventiger samen met dancings The King’s en The Tube tegen de vlakte om plaats te maken voor appartementen. “Ik verhuis met mijn frituur naar het pand naast café De Post op de Hopmarkt”, laat Wilfried weten.

Zeker The King’s en WilFrit zijn echt monumenten van de Aalsterse horeca. The King’s was beroemd en berucht ver buiten Aalst. WilFrit hoort bij Aalst als mayonaise bij een pakje friet. “Ik had het pand al een tijdje op het oog, maar de eigenaar vertoefde in Griekenland. En door het coronavirus duurde het langer dan voorzien om alles administratief in orde te krijgen. We zijn nu volop bezig om de frituur klaar te krijgen. Hopelijk lukt dat tegen eind augustus of begin september. Ondanks mijn leeftijd heb ik nog heel veel zin om mij in dit nieuwe avontuur te gooien", lacht Wilfried.