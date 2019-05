Frequentie ophaling gele zakken gaat niet omhoog, ook niet in de zomer Rutger Lievens

29 mei 2019

11u02 0 Aalst Bart Van Den Neste (Open Vld) pleit al jaren voor meer ophaalbeurten van de gele vuilniszakken tijdens de zomer, maar als Ilva-voorzitter lijkt hij nu van gedacht veranderd. “Het aantal restafval moet naar beneden”, zegt hij.

Bewoners van appartementen of huizen zonder grote tuin klagen erover dat vuilnis te weinig wordt opgehaald. In de zomer je gele zakken verzamelen op je terras als er een hittegolf over het land trekt, is namelijk niet zo aangenaam. Open Vld’er Bart Van Den Neste pleit al jaren in de gemeenteraad voor meer vuilnisophalingen door afvalintercommunale Ilva. “Om de twee weken de gele zak ophalen, dat is te weinig”, was zijn standpunt vroeger.

Nu hij Ilva-voorzitter is, lijkt hij van gedacht veranderd. Op vraag van Johan Van Nieuwenhove van Vlaams Belang lichtte hij zijn nieuwe standpunt toe. “Het is een beslissing die niet alleen van mij afhangt. Ilva is een intercommunale van 15 gemeenten die een consensus daar moeten over vinden. Om de doelstellingen van OVAM te blijven halen moet het aantal kilogram restafval naar beneden. Vandaar dat Ilva er geen voorstander van is om meer ophaalbeurten te organiseren. We onderzoeken wel alternatieven, zoals ondergrondse containers”, zegt Bart Van Den Neste (Open Vld).