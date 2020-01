Freinetschool Gijzegem en vrije basisschool Herdersem winnen ‘Groenen Ajoin’ van Natuurpunt Rutger Lievens

20 januari 2020

14u10 6 Aalst Natuurpunt Aalst heeft de Groenen Ajoin van 2019 uitgereikt aan de Freinetschool van Gijzegem en de Vrije school van Herdersem. Beide scholen zetten zich in voor de natuur.

De Groenen Ajoin wordt jaarlijks door Natuurpunt Aalst uitgereikt aan een persoon of een organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het vlak van natuurbescherming of natuureducatie in Aalst.

“Vorig jaar zijn we als Natuurpunt zeer actief geweest in de Beneden-Dender. We hadden in het vroege voorjaar de paddenoverzetactie en in mei openden we een wandelnetwerk in het Natuurlandschap Beneden-Dender. Natuurpunt vond daarbij zeer gewaardeerde partners in twee scholen aan weerszijden van de Dender. De jury van de Groene Ajoin-Natuurpunt Aalst heeft daarom besloten de prijs dit jaar op te delen voor de Freinetschool van Gijzegem en de Vrije school van Herdersem”, zegt Rik De Baere van Natuurpunt.

Paddenoverzet

“De Freinetschool van Gijzegem, ‘De Speelplaneet’, hielp bij de paddenoverzetactie in de Scheutlagestraat in Gijzegem, waardoor vele amfibieën veilig de overkant van de straat konden bereiken. In de ochtend trekken de kinderen hun fluohesjes en laarzen aan om gewapend met een emmertje de paddenoverzet te bezoeken. Sommige kinderen zoals de 7-jarige Casper komen met mama of papa zelfs ’s avonds padden overzetten. De school onderhoudt een kinderboerderij en kweekt groenten in een eigen moestuin”, zegt De Baere.

Groene speeltuin

“Toen we in het voorjaar 2019 een startplaats zochten voor onze wandelhappening in het Natuurlandschap Beneden-Dender zette de gastvrije directie van de Vrije school van Herdersem de poorten van de school wijd open. De school heeft ook een echte groene ravotterstuin voor de leerlingen ingericht en ook de oude pastorijtuin van Herdersem is ingeschakeld in hun natuurproject”, aldus Natuurpunt Aalst.

Elke school ontvangt een getuigschrift en een waardebon van 50 euro voor aankoop van natuur-educatieve materialen uit de webwinkel van Natuurpunt Mechelen.