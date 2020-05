Freek Van Neck (Unizo): “Goed dat tonnagebeperking van 7,5 ton wordt ingevoerd, niet van 3,5 ton” Rutger Lievens

27 mei 2020

10u27 0 Aalst De tonnagebeperking die de stad Aalst De tonnagebeperking die de stad Aalst tegen eind dit jaar wil invoeren zal zwaar vrachtverkeer zwaarder dan 7,5 ton bannen uit het stadscentrum. Niet 3,5 ton dus, zoals de stad eerst van plan was. Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) bevestigt de aanpassing van de plannen: “3,5 ton, daar vallen ook bestelwagens onder. Dat kan niet de bedoeling zijn”, zegt hij. Unizo schaart zich achter de plannen.

Er was lang sprake van een tonnagebeperking voor al het verkeer dat zwaarder is dan 3,5 ton, maar de stad past die maatregel nu aan. Het wordt een tonnagebeperking met een ondergrens van 7,5 ton. “Dat omvat alle vrachtwagens, maar niet de bestelwagens. 3,5 ton heb je vrij snel en dat zou betekenen dat geen enkele bestelwagen de stad nog in kan. Dat is niet de bedoeling”, zegt schepen van Mobiliteit De Gucht (Open Vld).

Freek Van Neck van zelfstandigenorganisatie Unizo vindt dat een positieve evolutie. “Het is positief dat het bestuur nu al rekening houdt met een aantal van onze verzuchtingen: zo geldt de tonnagebeperking niet voor gevaarlijk transport en voor betonleveringen. Bovendien zou de beperking verminderd worden naar 7,5 ton in plaats van 3,5 ton, zoals aanvankelijk voorzien. Ook positief is dat de adviesraad KMO en Industrie verder zal betrokken worden bij de verdere uitrol van het reglement en dat zal broodnodig zijn. Zo zullen het voorzien van voldoende randparkings voor de vrachtwagens, een slimme signalisatie, een sensibiliseringscampagne en de handhaving van het besluit belangrijk zijn om de maatregel, die bij voorkeur kan ingekapseld worden in een breder verkeersveiligheidsplan, te doen slagen”, besluit Freek Van Neck.

Niet hals over kop

Voorzitter Freek Van Neck zegt dat ondernemers begrip hebben voor de tonnagebeperking. “We hebben uiteraard begrip voor de omstandigheden die geleid hebben tot het invoeren van deze maatregel, namelijk het spijtig ongeval op 11 december 2019, waarbij een kind op de Tereos-site om het leven kwam. Ook voor de ondernemers is de veiligheid van onze schoolgaande jeugd en van andere zwakke weggebruikers van primordiaal belang”, zegt hij.

Unizo staat achter de beslissing om de tonnagebeperking nog niet in te voeren op 1 juni. “De adviesraad vindt dat de maatregel niet hals over kop mag worden ingevoerd en daarom schaart zij zich achter het uitstel. De raad zou liever hebben dat er een bredere visie zou ontwikkeld worden en dat de maatregel zou gekaderd worden in een volledige aanpak van de verkeersveiligheid in een globaal verkeersveiligheidsplan dat kan ingevoerd worden bijvoorbeeld samen met de invoering van een circulatieplan”, vervolgt Freek Van Neck, die hoopt dat het verzamelen van data over de verkeersstromen en onderzoek naar de impact op bedrijven kunnen bijdragen tot de oplossing van het probleem.