Frank nieuwe uitbater van ‘t Half Maantje: “Dit café is cultureel erfgoed” Rutger Lievens

02 juli 2020

19u10 6 Aalst Hoera! Café ‘t Half Maantje gaat weer open. Achter de toog staat Frank Schollaert, voormalig cafébaas van Ondineke in de Molenstraat. “Dit café is op mijn lijf geschreven.”

“’t Half Maantje dat is cultureel erfgoed en het zit in het collectief geheugen van elke Aalstenaar”, zegt Frank. “De naam gaat terug tot in 1626. Bijna 400 jaar dus. Dit pand is zo’n 200 jaar oud. Hiernaast was café De Maan, maar dat café verhuisde naar hier, een café dat half zo groot was. ‘t Half Maantje dus”, vertelt Frank Schollaert.

‘t Half Maantje was vroeger het café waar leerkrachten uit de scholen in de buurt hun boterhammen kwamen opeten. “Op mijn menukaart staan alleszins wat speciale bieren, daarvoor werk ik samen met Duvel-Moortgat. Ik ben ook zelf aan het brouwen. Volgend jaar wil deze brouwende cafébaas een eigen bier uitbrengen”, zegt Frank. “Ik was al een jaar op zoek en ik zag dat het ter beschikking stond. Nu is het moment. Na café Ondineke ben ik weer kantoorwerk gaan doen, maar er wrong iets. Mijn ouders hadden ook café in Erembodegem, niet ver van FC Doggen. Het zit in uw bloed. Dit café is echt op mijn lijf geschreven.”