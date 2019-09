Frances Lefebure en het team van Make Belgium Great Again planten lavendel voor de bijtjes Rutger Lievens

29 september 2019

16u12 4 Aalst Onder meer in de Jan Bijlstraat en de Biekorfstraat in Aalst staan sinds vrijdagnacht lavendelplantjes. Frances Lefebure en het team van Make Belgium Great Again wil helpen met het redden van de bijen en plant in het hele land lavendel.

In de nacht van 27 op 28 september was Make Belgium Great Again actief in heel Vlaanderen. Er moet dringend meer groen komen voor de bestuivers zoals de bij. Geen bijen, geen eten voor de mens. Frances Lefebure en haar team besloten om in 13 steden en gemeenten lavendel te planten. Overal kozen ze straten uit waar woordje ‘bij’ in de straatnaam terug te vinden is. In Aalst kozen ze - voor zover we weten - voor de Jan Bijlstraat en de Biekorfstraat.