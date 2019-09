Fotoboekje ‘1944-2019, 75 jaar later’ toont de stad vroeger en nu Rutger Lievens

02 september 2019

18u29 22 Aalst Stadsarchivaris Jeroen Meert en fotograaf Jean-Pierre Swirko maakten een fotobrochure met beelden van Aalst kort na de Tweede Wereldoorlog en hedendaagse beelden. Het boekje wordt uitgebracht naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Aalst, die plaatsvond op 3 september 1944.

De rubriek ‘toen en nu’ van het stadsarchief op Facebook is zeer populair. Het stadsarchief van Aalst post regelmatig foto’s van vroeger en zet er beelden van hoe Aalst er nu uitziet naast. Het vervult de kijker met nostalgie, want door de jaren heen ging er wel wat schoonheid verloren.

Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog was er vorig jaar al de brochure ‘Toen en nu: 1914-1918, Honderd jaar later’. Nu is er dus een vervolg over de bevrijding. “Vele mensen denken bij de bevrijding vooral aan beelden van lachende geallieerde soldaten die met bloemen overladen worden en zelf kwistig chocolade en sigaretten uitdelen”, zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). “Het zou echter nog jaren duren vooraleer de mensen konden terugkeren naar een min of meer normaal leven. Er was de blijvende dreiging van V1- en V2-aanvallen, de repressie, de koningskwestie, de heropbouw. Mooi dat er over deze bewogen periode een brochure wordt uitgebracht.”

De brochure telt 48 pagina’s en tientallen foto’s. Het boekje is te koop voor 2 euro en verkrijgbaar in het toeristisch infokantoor, het stadsarchief en het stedelijk museum.