Fotoboek ‘BAARD!’ voorgesteld in Arty Party: “Opbrengst van baardenboek gaat naar kankeronderzoek” Rutger Lievens

21 juni 2019

17u36 0 Aalst Michael Troffaes (46) heeft in zaal Arty Party in Aalst zijn foto- en verhalenboek ‘BAARD!’ voorgesteld. De opbrengst uit de verkoop schenkt Troffaes aan het departement Kankeronderzoek van KU Leuven. Troffaes verloor vorig jaar zelf zijn moeder aan kanker.

Zijn volledige verhaal kon je al eens lezen op HLN.be, dat artikel vindt je hier. “De emotionele rollercoaster waar ik doorheen ging na het verlies van mijn moeder aan kanker, wou ik omzetten in een visuele herinnering. Een herinnering die ook nog impact kon hebben op het leven en welzijn van anderen”, vertelde Troffaes.

Bebaarde modellen

En dus begon Troffaes intieme portretten te maken van mannen met baarden. “Niet toevallig”, legt Troffaes uit. “Ik heb zelf ook een baard. Dat schept meteen een band. Maar de baard is hier vooral symbolisch. Voor kankerpatiënten die chemotherapie moeten ondergaan, is het verlies van hun haar een extra klap, bovenop de zware, emotionele tijden die ze al moeten doorstaan. Met mijn portretten wilde ik daar een antwoord op bieden. De geportretteerde mannen bieden al jarenlang liefde en genegenheid aan hun baard. Achter hun stoere uiterlijk schuilt vaak een klein, peperkoeken hart. Precies die emotie wilde ik op foto vastleggen.”

Wat begon als een klein project met een paar foto’s van stoere mannen met baarden, veranderde al snel in een intieme reeks portretten van meer dan 80 bebaarde modellen.

Rouwproces

Schepen van Cultuur Ilse Uyttersprot (CD&V) had op de boekvoorstelling enkele lovende woorden over voor hem. “Michaël Troffaes verloor zijn moeder eind maart vorig jaar aan kanker. Er was en is tijd nodig om zijn rouwproces door te komen, om haar verlies een plaats te geven”, zei zij

“Er lag een boek op het hart van de fotograaf. Het boek moest van zijn hart. De reacties op de crowdfundingactie van BAARD! waren overweldigend. En zo is het boek er gekomen. 80 modellen portretteerde Michaël Troffaes in één jaar tijd. Elke getuige heeft zijn eigen levensverhaal, vol momenten van intens geluk, maar ook van verdriet en wanhoop. Er is gelukkig ook plaats voor schoonheid en hoop.”