Foto’s van alle carnavalsgroepen in fotoboek ‘Carnaval 2019 in Beeld’ Rutger Lievens

17 september 2019

17u25 3 Aalst Fotograaf Paul Van Impe en prins carnaval Alex De Kegel hebben in café Ajuin aan het station in Aalst het fotoboek ‘Carnaval 2019 in beeld’ voorgesteld. In het boek staan er foto’s van alle carnavalsgroepen in de stoet en is er speciale aandacht voor keizer Kamiel.

Fotograaf Paul Van Impe fotografeert al 26 jaar de carnavalsstoet en die foto’s belanden voortaan elk jaar in een fotoboek. “In het boek zie je foto’s van Aalst carnaval, van het begin tot het einde. Niet alleen de stoet, maar ook alles errond zoals de carnavalsmatch van Okapi Aalstar. Elk jaar staat een carnavalist in the picture en dit jaar is dat Kamiel Sergant, 50 jaar keizer”, zegt hij. Alex De Kegel stond in voor de layout.

Het boek bevat foto’s van alle carnavalsgroepen en dat is toch een unicum. Het fotoboek is te koop voor 30 euro. Meer info via de Facebookpagina ‘Carnaval in Beeld’.