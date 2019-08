FOTO Du Parc wordt groots: “Vanaf september sport en spel in de oude kousenfabriek” Rutger Lievens

12 augustus 2019

16u52 11 Aalst Adembenemend. Groots. Nergens in Aalst zal het industrieel erfgoed van de stad zo mooi tot zijn recht komen als in Du Parc. In de oude kousenfabriek gaan in september al een binnenspeeltuin, een horecazaak en een Du Parc-minimuseum open. Hans De Neef, buurman en redder van Du Parc, gaf ons een rondleiding tijdens de werken.

Eerlijk gezegd, wij hadden de hoop opgegeven dat het ooit nog iets zou worden met Du Parc. Jarenlang was het dossier geblokkeerd. Ontwikkelaar Hans De Neef was al geïnteresseerd in 2008. Uit ondernemingszin, maar ook uit liefde voor Du Parc. “Mijn grootmoeder heeft nog gewerkt bij de firma Bosteels, weliswaar toen de fabriek zich nog in de Zonnestraat in Aalst bevond. Ook mijn vrouw heeft er als 18-jarige gewerkt”, zegt Hans, die zelf in de buurt van Du Parc woont.

Bar Labor

Hij probeerde in 2008 de site al op te kopen. “Het lukte niet, de vroegere eigenaar had men wijsgemaakt dat er een ontwikkeling met woningen zou kunnen komen. Het dossier Du Parc raakte tien jaar geblokkeerd”, zegt Hans. Ondertussen veranderde de bestemming naar ruimte voor dagrecreatie. Hans De Neef bleef geïnteresseerd, ook al mag je hier geen woningblokken zetten. Pas in 2018 lukte het hem, mede met een subsidie van 1,5 miljoen euro van Vlaanderen, om dit project op de rails te krijgen.

Du Parc vandaag is een grote werf met een grote open ruimte als binnenplaats. “Dit moet een plek worden met veel groen. Mensen zullen hier iets kunnen drinken in de horecazaak ‘Bar Labor’ links vooraan, die ook dienst zal doen als infopunt. Helemaal vooraan aan de straat behouden we de directeurswoning. Daar komt het restaurant Le Table Du Parc”, vertelt hij.

Nationaal hockeyteam

Hans toont de ruimte die dienst zal doen als minimuseum en waar ook Du Parc-kousen zullen verkocht worden in samenwerking met Fidoucia. Wat verderop is de grote sporthal. “Hier zal het nationale hockeyteam komen trainen in de winter”, zegt Hans De Neef. “Het is een multifunctionele sporthal, die ook zal gebruikt kunnen worden voor andere sporten.”

Wat er nu al zeker komt in Du Parc: Table du Parc, Bar Labor, Fidoucia, Banzai, De Speelerij, JumpSky Aalst, Aura beauty & lifestyle, Lumberjacks, Fit Center du Parc, Wakai Kuma Karate Club, De Bonneterie, Les Créateurs du Parc en twee polyvalente sportzalen.

Wafelplafond

Het is uitkijken naar het eindresultaat. Industriële elementen werden zoveel mogelijk behouden. Betonvloeren, de betonnen plafonds met wafelpatroon, baksteen. Elke Aalstenaar zal dit willen zien. Als de stad het slim speelt, wordt dit het C-Mine van de Denderstreek. Nergens in Aalst vind je een project van deze schaal: de hal voor het trampolinepark daar valt je mond van open. De hoge muren, de geschiedenis die het geheel ademt, fenomenaal.

Er moet nog een parking komen voor 170 auto’s. Een fietsweg loopt door het terrein en wordt een verbindingsweg voor fietsers die van de Gerstjens over de nieuwe sluis richting het Osbroek willen. Er is wel nog wat werk aan de winkel. “Maar nu het bouwverlof voorbij is, gaat het snel. In de oude kousenfabriek gaan in september al een binnenspeeltuin en een horecazaak open. Eind november is dit allemaal klaar. Een jaar nadat we gestart zijn. Niet slecht vind ik dat.”