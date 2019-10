Forum der Joodse Organisaties: “Klacht indienen tegen Aalst carnaval kan ook zonder steun van Unia” Rutger Lievens

24 oktober 2019

13u34 12 Aalst “Klacht indienen tegen Aalst carnaval kan ook zonder de steun van Unia”, zegt Hans Knoop van het Forum der Joodse Organisaties. Die Joodse vereniging is zwaar verontwaardigd dat Unia Aalst carnaval zal verdedigen bij Unesco.

Unia verdedigt in haar rapport het carnaval in Aalst en zal ook voor de Aalsterse zaak pleiten bij Unesco. Hans Knoop van het Forum der Joodse Organisaties reageert verbaasd op het nieuws. “We hadden van Unia een moreel en ethisch standpunt verwacht. Unia verschuilt zich nu achter een - op zich ook al twijfelachtige - juridische argumentatie. Als wij een klacht willen neerleggen tegen Aalst carnaval dan hebben we Unia daar niet voor nodig”, zegt Hans Knoop tegen de collega’s van TV Oost. “We kunnen ook rechtstreeks naar het Openbaar Ministerie gaan.”

Tegen onze krant zegt Hans Knoop dat hij in eerste instantie zal contact opnemen met Unesco en hen zal laten weten dat het Forum de mening van Unia afwijst. Volgens hem verdient Aalst carnaval het niet om op de werelderfgoedlijst te staan. Hij zal ook contact opnemen met de speciale vertegenwoordiger van de Europese Commissie belast met antisemitisme. In een tweede fase wil het Forum der Joodse Organisaties klacht indienen tegen Aalst carnaval.