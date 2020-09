Forensisch psychiatrisch centrum klaar tegen 2026, maar waar komt het? “Alle opties worden bekeken, ook Gates Erembodegem” Rutger Lievens

10 september 2020

14u05 5 Aalst De Vlaamse regering wil tegen 2025 - 2026 een forensisch psychiatrisch centrum openen op het grondgebied van Aalst. De ‘long stay-inrichting’ in Aalst zal plaats bieden aan 120 veroordeelde geïnterneerden. Iedereen gaat ervan uit dat het forensisch psychiatrisch centrum op de Gates-site in Erembodegem komt, al staat dat nog niet voor honderd procent vast. “We gaan op zoek naar een locatie en Gates is een van de opties”, zegt schepen Caroline Verdoodt (N-VA).

De Vlaamse regering keurde het voorstel van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) voor de opstart van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor een Aalsters Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) goed. “In overleg met de federale overheid, Regie der Gebouwen opteert Vlaanderen voor een FPC op het grondgebied van Aalst omwille van de centrale locatie”, dat meldt Aalsters schepen en Vlaams parlementslid Sarah Smeyers (N-VA).

120 plaatsen

Het FPC-project kadert in het federale masterplan voor detentie in humane omstandigheden. De realisatie van een FPC in Gent en in Antwerpen heeft intussen al gezorgd voor 446 bijkomende plaatsen. Maar volgens het masterplan moeten bijkomend nog 120 plaatsen voorzien worden in Vlaanderen. Hierbij wordt geopteerd voor een long stay-inrichting in Aalst, centraal in Vlaanderen.

Minister van Omgeving Demir haalt het dossier nu van onder het stof. “Vier jaar geleden werd al beslist een bijkomend centrum te bouwen. Voor de realisatie ervan is een herbestemming en de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nodig. Ik heb bij mijn aantreden als minister onmiddellijk het overleg met de federale overheid en de stad Aalst opnieuw opgestart om met dit dossier vooruit te gaan”, aldus Demir. “Samen met de stad zal ik nu verschillende haalbare alternatieve afwegen.”

Gates

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Caroline Verdoodt (N-VA) verwijst naar de site ‘Nederhase’, die in 2016 werd voorgesteld voor de bouw van een FPC. “Na verder onderzoek kwamen verschillende nadelen van de site naar boven en werd die piste verlaten. Toen bleef het vier jaar stil. Ik ben verheugd dat onze minister nu de zaak weer oppikt en op korte termijn een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal opmaken”, zegt Verdoodt (N-VA).

De Vlaamse overheid zal nu, samen met de stad Aalst en de federale Regie der Gebouwen op zoek gaan naar de geschikte locatie. Het uitgevoerde alternatievenonderzoek zal als basis hiervoor dienen. “De site Gates in Erembodegem wordt daarin opnieuw mee bekeken”, zegt het stadsbestuur van Aalst.