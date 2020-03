Foorkramers geven 500 gratis oliebollen aan ziekenhuispersoneel Rutger Lievens

27 maart 2020

17u21 0 Aalst Tommy en Catherine van Brussels Gebak hebben de ziekenhuizen in Aalst gratis voorzien van oliebollen.

De kermisreizigers kunnen op dit moment hun beroep niet meer uitoefenen, maar het weerhoudt hen niet het goede doel te steunen. “Omdat we willen tonen dat we het hart op de juiste plaats hebben, hebben we vandaag meer dan 500 oliebollen geschonken aan het ASZ en het OLV-ziekenhuis. Zo willen we de zorgverleners bedanken voor hun harde werk in de strijd tegen het coronavirus. We hopen op deze manier ons steentje bij te dragen in deze moeilijke periode”, zeggen ze.