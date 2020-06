Foodie Foodpacker en De Frigo bezorgen papa’s een smaakvolle Vaderdag Rutger Lievens

08 juni 2020

15u02 2 Aalst Zoek je nog een cadeautje voor Vaderdag? Misschien is het smaak- en designpakket Foodie Foodpacker en het Aalsters restaurant De Frigo de redder in nood. “Lekker, lokaal en artisanaal gemaakt eten gecombineerd met leuke designstukken.”

De smaak- en designpakketten van Foodie Foodpacker worden samengesteld en verdeeld door mensen uit Dendermonde én Aalst: Koen Heyvaert, Dieter Van Biesen en Jonas Goossens. “We hebben samen Durafest opgericht dat als doel heeft om events te verduurzamen. Jammer genoeg ligt de evenementensector helemaal plat door de coronacrisis”, zeggen ze. “Daarom focussen we ons in de tussentijd op de pakketten. Met Moederdag waren ze al een succes dus willen we dat met Vaderdag herhalen.”

Bij de eerste actie, met Moederdag, werkten ze samen met De Bevoorrading, Drift, Chocolatier Royal, Moment Content en Bee my honey. “Dat is ongelooflijk in de smaak gevallen, onder meer omdat er een heel mooi dienblad bij was met de boodschap ‘Ik U ook’ die een speciale betekenis heeft gekregen na 2 maanden lockdown”, zegt Aalstenaar Jonas Goossens.

Vaderdag komt eraan en deze keer is De Frigo partner. “Er is gekozen voor een mannelijke touch. Een lekkere apéroplank of een gourmetburger. De receptuur, het gehakt, de sauzen en garnituur worden op voorhand gekruid en opgemaakt door chef Helena van De Frigo. In het pakket zitten verder een hamburgerpers en een prachtige en duurzame hamburger serveerplank die ook kan dienen om hapjes te delen. Voor de afdronk rekenen we op het Ros Beiaard-bier van Vicaris of Ondinneke, Aalsterse tripel van de De Glazen toren. Het Apéropakket bevat ook een fles bier, uitgebreid aperitiefhapjes en een mooie design en duurzame olijfhouten snij - en serveerplank”, zeggen ze. “We bezorgen de pakketten persoonlijk op Vaderdag in de voormiddag in de ruime Denderstreek.”

