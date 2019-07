Fonteinen tijdelijk uitgeschakeld Frank Eeckhout

22 juli 2019

14u07 10 Aalst Door de aanhoudende droogte worden in Aalst de fonteinen op de pleinen tijdelijk uitgeschakeld.

Door de fonteinen uit te schakelen, wil het stadsbestuur zuiniger omgaan met de watervoorraad. Hoewel de fonteinen op een gesloten circuit zitten, is er toch waterverlies door verdamping waardoor de waterreservoirs van de fonteinen moeten bijgevuld worden. Ook in 2018 werden de fonteinen uitgeschakeld naar aanleiding van de langdurige droogte. De fonteinen in het stadspark blijven wel in werking. Dit om het zuurstofgehalte in het water op peil te houden voor de vissen en om blauwalgengroei door stilstaand water te vermijden.