Florale kunst van L’Atelier steelt de show op Kunst in het Dorp Rutger Lievens

17 september 2019

16u32 0 Aalst De bloemenkunst van Annick Haesendonckx uit Aalst is één van dé hoogtepunten van Kunst in het Dorp in Bellingen. Annick Van L’ Atelier in de Arbeidstraat is een van de kunstenaars die werden uitgenodigd door de curatoren van Kunst in het Dorp.

In eren doucheruimte groeien planten naar het licht, dat uit de douches lijkt te komen als water. “Ik wil de mensen een andere kijk geven op bloemen en schoonheid de wereld insturen. Er werd mij dit jaar een douchecel toevertrouwd. Het leek dan ook onmogelijk om het thema water uit de weg te gaan. ‘No water, no life, no flowers’”, zegt ze.

De tentoonstelling vindt plaats in het ontmoetingscentrum Ter Loo in Bellingen. Meer info via www.kunstinhetdorp.be.