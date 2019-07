Finse piste vanaf 6 augustus dicht tot einde van bouw nieuw zwembad Rutger Lievens

23 juli 2019

21u05 0 Aalst Vanaf 6 augustus zal je niet meer kunnen trainen op de Finse piste in het Zwembadpark in Aalst. Ook de speeltuin wordt tijdelijk verwijderd.

“De Finse piste wordt vanaf 6 augustus 2019 afgesloten in functie van de werfinrichting. Hierdoor zal het gedurende de uitvoering van de werkzaamheden niet meer mogelijk zijn om de volledige ronde te lopen. De VITA-groep zal in een kortere aangepaste ronde voorzien”, zegt de stad Aalst. “Op de plek van de speeltuin worden het tijdelijk onthaal, de tijdelijke kleedkamers en bergruimtes ingericht. Hierdoor wordt tijdens de werken de speeltuin verwijderd. Na de bouwwerken zal de zwembad weer over een speeltuin beschikken.”

De busparking zal vanaf 6 augustus 2019 niet meer toegankelijk zijn. Pas in de laatste fase van de bouwwerken zal deze opnieuw toegankelijk zijn. “De grote parking blijft open gedurende de volledige uitvoering van de werken. De fietsenstalling is tot eind oktober op zijn huidige locatie toegankelijk. Nadien wordt ze naar de zijde van de tijdelijke kleedkamers verplaatst”, zegt de stad.