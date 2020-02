Filosoof Maarten Boudry: “Antisemitisme bestaat, maar het komt niet uit de richting van Aalst” Rutger Lievens

26 februari 2020

11u52 78 Aalst De reinigingsdienst blaast de pruiken van de straat. De laatste carnavalisten waggelen naar huis met een koffiekoek van de burgemeester in de mond. Carnaval 2020 zit erop en wat voor een editie hebben we achter de rug. De rustigste ooit - met nog geen 20 bestuurlijke aanhoudingen op drie nachten tijd. Tegelijk de woeligste ooit met (inter)nationale media die Aalstenaars zonder omzien in het vakje duwen van ‘jodenhaters’.

Op de avond van de popverbranding nam filosoof Maarten Boudry het in het tv-programma De Ideale Wereld op voor Aalst carnaval. “Je kan met veel zaken lachen die mensen kwetsen. Ik vond het zelf niet grappig (de praalwagen van De Vismooil’n vorig jaar, nvdr.). Er zijn wellicht nog veel wagens die gewoon niet grappig zijn. Maar ik spring wel op de bres als het gaat om het recht van die mensen om die praalwagens te maken en ermee te pronken”, zei Boudry.

Schepje bovenop

“De reden waarom ze er dit jaar nog een schepje bovenop hebben gedaan, is omdat de carnavalisten de sociale druk hebben gevoeld. ‘Jullie moeten ermee ophouden’. Het is een feest dat de taboes opzoekt. Hoe meer dat ze zeggen ‘je mag er niet mee lachen’, hoe meer ze het zullen doen. Hadden we dit vorig jaar laten passeren, waren de carnavalisten met iets anders gekomen.”

Boudry zegt daarmee wat veel Aalstenaars denken. Op straat in Aalst vinden ze het verwijt ‘antisemiet’ lachwekkend. “Er is wel degelijk een probleem met antisemitisme” vertelde Boudry daarover in De Ideale Wereld. “Antisemitisme bestaat, maar het komt niet uit de richting van Aalst. Het ernstige, gewelddadige antisemitisme, komt uit de hoek van extreemrechts en van het salafisme. En die mensen gaan niet naar Aalst carnaval.”

“Eigenlijk was het rustig”

Woensdagochtend leek de internationale hetze ver weg. Carnavalisten waggelden met een koffiekoek van de burgemeester tussen de tanden naar huis. Op weg naar hun bed. De reinigingsdienst blies de smurrie van de kasseien. “Als je de hele heisa eventjes probeert te vergeten, is het eigenlijk een heel rustige, veilige carnaval geweest”, zei burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Inderdaad ligt het aantal gewonde carnavalisten laag. Niemand belandde in de Dender, grote incidenten bleven uit. “Er zijn opmerkelijk weinig bestuurlijke aanhoudingen. Een 20-tal op drie dagen tijd. Een fractie van het aantal bestuurlijke aanhoudingen tijdens bijvoorbeeld de Gentse Feesten”, aldus D’Haese.