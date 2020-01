Filmzondag Jefkes afgevoerd: “Productiehuis geeft ons geen toelating” Rutger Lievens

14 januari 2020

18u18 14 Aalst Er komt geen ‘Jefkesfilm’ op 2 februari in de Aalsterse bioscoop. De Jefkes van Sint-Anna hadden aangekondigd om op zondag ‘Dolittle’ uit te zenden in de bioscoop, maar de film mag niet vertoond worden.

“Het productiehuis van de film wil niet meewerken aan ons initiatief. Wegens die halsstarrige weigering tot medewerking, kunnen wij niet anders dan de op 2 februari 2020 geplande vertoning van de familiefilm ‘Dolittle’ definitief af te gelasten", zegt Antoine Van Der Heyden van De Jefkes. “Ciné Aalst heeft alles in het werk gesteld om tot een vergelijk te komen en een aantrekkelijk alternatief aan te bieden. Dat was echter vruchteloos. De film mag volgens het productiehuis niet op zondagvoormiddag getoond worden omdat De Jefkes hiermee buiten de normale programmatie vallen en publiciteit maken voor hun eigen organisatie met name het Kindercarnaval.”

De Jefkes laten het niet aan hun hart komen en zijn op zoek naar een valabel alternatief om na carnaval mee uit te pakken.