Filmpje ‘Koop Lokaalst’: handelaren nodigen u uit om te komen shoppen Rutger Lievens

15 mei 2020

17u48 0 Aalst Bol, Amazon en Zalando doen goede zaken in deze coronacrisis, maar denk ook eens aan de Aalsterse handelaren. Die boodschap staat centraal in een promotiefilmpje dat de stad Aalst lanceerde: ‘Koop Lokaalst’.

Sinds maandag 11 mei zijn de winkels weer open. De start is veilig en rustig verlopen. Met het weekend voor de deur wil de stad nog eens oproepen om zo veilig mogelijk te winkelen en tegelijkertijd om zoveel mogelijk bij onze lokale handelaren te winkelen. Aan de hand van een charmant filmpje wordt de campagne ‘Koop Lokaalst’ gelanceerd.

Pakkende oproep

“De coronacrisis heeft een grote impact op onze lokale economie. Vanuit de stad willen we iedereen oproepen om lokaal te blijven shoppen! Dat kan nog altijd via de webwinkels van je vertrouwde handelszaken (www.aalst.be/kooplokaalst), maar veel mensen willen ook heel graag opnieuw ‘echt’ gaan winkelen. De handelaars hebben deze week bewezen dat dit in veilige omstandigheden kan gebeuren”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

“Het is hartverwarmend om te zien dat de Aalstenaars de weg naar hun vertrouwde winkels terugvinden – en dat dit gebeurt op een veilige manier. Ook het komende weekend blijft het van cruciaal belang dat we dezelfde discipline aan de dag blijven leggen. Met het filmpje van Koop Lokaal(st)! roepen de handelaren hun klanten op om dit te doen. Hun oproep is pakkend enthousiast en sereen tegelijk. Zo zie ik het graag.”

Handelaars centraal in filmpje

Met de online campagne wil de stad handelaars een extra duw in de rug geven. “En wie kan de Aalsterse winkeltroeven beter aan de man brengen, dan de handelaars zelf? Ze verwelkomen hun klanten met open armen, maar roepen ook op om de genomen maatregelen te volgen”, zegt schepen van Economie Katrien Beulens (CD&V). “Zodra de winkels hun deuren hadden geopend, hebben we de handelaars de kans gegeven om mee te werken aan de campagne door zelf een oproep in te spreken voor de camera. De medewerking was echt super.”