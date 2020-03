Film van Gilles De Keyser (18) in première: “Zelfs mijn grote voorbeeld Jan Verheyen is er!” Rutger Lievens

08 maart 2020

13u50 0 Aalst 535 aanwezigen - onder hen regisseur Jan Verheyen - zagen in de Aalsterse bioscoop de film Vlaamse Flikken van Gilles De Keyser (amper 18) in première gaan. De opbrengst gaat naar de kinderafdeling van het ASZ.

“Wat een avond!”, zegt tienerregisseur Gilles De Keyser. “Twee bomvolle zalen met ongeveer 535 aanwezigen, daar kan ik alleen heel blij mee zijn. En dat ben ik uiteraard ook. Deze filmpremière was ongetwijfeld zowel voor mij als de hele cast en crew de kers op de taart voor alle inzet van de voorbije drie jaar”, zegt Gilles. Hij was amper 15 jaar oud toen hij met een paar vrienden aan het filmproject begon.

“Ik wil iedereen die hier vanavond aanwezig was uit de grond van mijn hart bedanken. Dat zoveel mensen mee in dit project geloven betekent enorm veel voor mij”, zegt hij. “Dat mijn groot voorbeeld Jan Verheyen speciaal voor mijn film naar Aalst wou komen en op zijn initiatief samen met mij het voorwoord wou verzorgen had ik nooit durven dromen!”

Enorme boost

“De eerste reacties waren allemaal zeer positief”, zegt de jonge regisseur. “Ik vermoed dat de film ieders verwachtingen toch wat heeft overstegen wat natuurlijk voor mij als maker een enorme boost geeft om verder te doen. Uiteraard ben ik me ervan bewust dat wij met deze film nog geen Hollywood kunnen benaderen, dat zou ook onlogisch zijn op vijftienjarige leeftijd, met beperkt filmmateriaal en sommige jongeren die voor de eerste keer acteren. Desalniettemin ben ik zeer fier op ieders prestatie en zeker ook fier op alle bekende beroepsacteurs die een ongelooflijk staaltje acteerwerk hebben neergezet.”

“Ik dank iedereen die dit mee mogelijk heeft gemaakt, van stad Aalst tot Lokale Politie Aalst, Hulpverleningszone Zuid-Oost en uiteraard ook alle andere mensen en instanties die hebben bijgedragen tot de realisatie van ‘Vlaamse Flikken’”, zegt Gilles. “Ik hoop in de toekomst natuurlijk veel nieuwe opportuniteiten te mogen krijgen. Daarnaast hoop ik ook nog meer dromen van vrienden te mogen waarmaken en goede doelen te ondersteunen.”

De film is nog te zien op 11 maart om 17 uur, op 14 maart om 17 uur en op 17 maart om 20 uur. Tickets zijn te verkrijven via de website van Ciné-Aalst.