Filip maakt timelapse van bloei Japanse kerselaars aan Gentsesteenweg Rutger Lievens

27 april 2020

15u48 0 Aalst Filip Beerens heeft een timelapse gemaakt van de bloei van de Japanse kerselaars aan de Gentsesteenweg in Aalst. “Een mooi voorbeeld van het spreekwoord ‘mooie liedjes duren niet lang’”, zegt hij.

In Japan lokken kerselaars in hun bloeiperiode duizenden toeristen naar het land, maar ook dichterbij kan je genieten van de bloesems. Zo staat er aan de Gentsesteenweg, vlakbij de rotonde met de Siesegemlaan, een mooie rij Japanse kerselaars. Filip Beerens maakte tijdens deze lockdown een timelapse van hun bloei.

“Het is een typisch voorbeeld van ‘mooie liedjes duren niet lang’. De eerste opengebloeide bloemetjes hebben we waargenomen rond 28 maart en dat was dan ook onze eerste foto in de timelapse. Intussen zijn zo goed als alle roze blaadjes alweer naar beneden gevallen. De bloei duurt minder dan een maand per jaar en in volle bloei duurt het zelfs minder dan twee weken”, zegt hij.



