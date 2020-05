Filip en Carolien maken met ‘Food, Tastes & More’ culinaire droom waar Rutger Lievens

04 mei 2020

15u11 0 Aalst Filip Vanmalder en Carolien Pieters uit Aalst willen met ‘Food, Tastes & More’ hun culinaire droom waarmaken. “We komen koken aan huis. Het is dineren met nét dat ietsje meer. Mijn inspiratie haalde ik uit mijn vele binnen- en buitenlandse culinaire reizen”, zegt Filip Vanmalder.

We kennen Filip Vanmalder van zijn deelname aan De Beste Hobbykok van Vlaanderen. “In 2007 had ik het geluk om deel te om mogen nemen aan De Beste Hobbykok van Vlaanderen, waar ik vier maanden begeleid werd door Peter Goossens en mijn culinair idool én inspiratiebron Sergio Herman”, zegt Filip. “Een maand later nam ik deel aan De Bosto Rice Academy met Wout Bru, waar ik me mocht meten met enkele ‘echte’ koks. Tot mijn verbazing won ik deze academy, en mocht ik kennis maken met Wout Bru’s keuken in de Franse Provence ‘Maison Bru’.”

“Sindsdien ben ik een gepassioneerd kok geworden en ben ik mezelf gaan verdiepen in de gastronomische keuken”, zegt Filip. “Ik leerde vele topchefs én hun keuken kennen: Maarten Bouckaert Castor Waregem, Nick Bril The Jane/August Antwerpen, Syrco Bakker Pure C Cadzand, Chef Kiko O Asiatico/A Cevicheria Lissabon, Dominique Persoone en The Chocolate Line Brugge, Naur Chakall Luz By Chakall Lissabon.”

“Samen met mijn vrouw Carolien werken we verder aan onze culinaire droom door ons derde kindje te lanceren: Food, Tastes & More. Kok aan huis, met dat nét iets meer. Ik laat me inspireren uit mijn vele ‘binnen- en buitenlandse culinaire reizen’”, zegt hij. “Samen zorgen we ervoor dat de klant een onvergetelijke en zorgeloze culinaire ervaring mag beleven”, zeggen ze.

In coronatijden blijft de service van Filip en Carolien voorlopig gesloten. “Net zoals alle andere horeca. Als de cafés en restaurants weer openen, starten wij ook”, zeggen ze.

Meer info op http://www.foodtastesandmore.be.