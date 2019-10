Filip Caudron (37) nieuwe voorzitter van Open Vld Aalst: “De partij zal uit het dal kruipen” Rutger Lievens

20 oktober 2019

17u37 2 Aalst Open Vld in Aalst heeft een nieuwe voorzitter gekozen: Filip Caudron (37). Hij zal de liberalen de komende jaren leiden. Open Vld kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 rake klappen. De partij zakte naar tien procent en overtuigde amper 5.881 Aalstenaars, maar onderhandelde zich anderzijds wél in de coalitie van burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Op dit moment heeft Open Vld nog vier gemeenteraadsleden in Aalst. Het was ooit anders. Jean-Jacques De Gucht is als schepen van Openbare Werken en Mobiliteit de echte leider van Open Vld in Aalst, maar de partij heeft nu ook een lokale voorzitter verkozen.

Filip Caudron (37) haalde het van Stephaan de Sadeleer en Ton Schipper. Hij kreeg 102 van de 170 stemmen. De partij kiest daarmee toch voor een koerswijziging, want Caudron staat bekend als kritisch voor de partijtop die Open Vld naar de verkiezingen van 2018 leidde. “Tien jaar geleden sloot ik aan bij Jong VLD en werd er voorzitter, was verbonden aan Jong Nationaal en Jong VLD Gent. Bij de moederpartij ondersteunde ik de werking onderuit en was algemeen ledenbeheerder”, zegt Caudron. “Dat ik een idealist ben, ver weg van de heuse politiek ambities, is genoegzaam bekend. Daar ging ik prat op en daar ga ik prat op”, zegt hij.

Caudron zal naar eigen zeggen het over een andere boeg gooien door maximaal in te zetten op verjonging, op visie en een frisse dynamiek. “Dat is een werk van iedereen. De partij kreeg rake klappen maar we kruipen uit het dal”, zegt hij strijdvaardig.