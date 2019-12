Fikse boete en rijverbod nadat bestuurder rijbewijs vergat binnen te brengen na rijverbod Koen Baten

19 december 2019

17u18 3 Aalst D. V. moest zich donderdag voor de rechtbank van Aalst verantwoorden omdat hij vorig jaar zijn rijbewijs niet inleverde nadat hem een rijverbod werd opgelegd. Het was niet de eerste keer dat de man zijn rijbewijs niet binnenbracht. In zijn verklaring bij de politie liet hij verstaan dat hij het gewoon vergeten was.

In de rechtbank klonk het dat de man het moeilijk heeft met het rijverbod omdat hij zijn auto nodig heeft in de week en dagelijks de nodige kilometers doet. “Ik zou graag mijn rijverbod in het weekend willen krijgen, dan kan ik het beter plannen in de week", zegt D. Politierechter Mireille Schreurs waarschuwde hem wel dat het om een bijzonder lang rijverbod zou gaan. Uiteindelijk kreeg hij een boete van 3.200 euro, waarvan 2.400 euro met uitstel. Daarnaast moet hij zijn auto ook nog drie maanden aan de kant laten staan in het weekend.