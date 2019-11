Figuranten voor filmopnames ‘Iedereen Rubens’ gezocht Rutger Lievens

12 november 2019

16u49 6 Aalst De stad is op zoek naar vier Aalsterse figuranten die willen meewerken aan een video-installatie in kader van het project ‘Iedereen Rubens’.

“In het voorjaar van 2020 lanceert de stad het project ‘Iedereen Rubens’. Een onderdeel van dit project is een video-installatie die geprojecteerd zal worden op de zolder van de Sint-Martinuskerk. De film vertelt het verhaal van de hop- en graanhandelaars die hun patroonheilige, Sint-Rochus, laten vereeuwigen door Peter Paul Rubens in het schilderij De Pestlijders”, zegt de stad Aalst.

Ben je minstens 18 jaar oud en wil je graag figureren in deze video-installatie? Mail twee recente foto’s van jezelf (een close-up en een foto waar je volledig op staat) en je contactinfo naar info@visit-aalst.be. Je kunt inschrijven tot donderdag 14 november 12 uur. Deelname en verplaatsing is onbezoldigd. Acteerervaring is niet vereist. De opnames vinden plaats in Gent op 26, 27 en 28 november 2019.