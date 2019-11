Fifty-One Club FIOLA schenkt 3.300 euro aan borstkankerorganisatie Rutger Lievens

26 november 2019

17u19 0 Aalst De Aalsterse serviceclub Fifty One Club Fiola heeft 3.300 euro geschonken aan bortkankerorganisatie Lena Beau. Op zondag 1 december organiseert de serviceclub een gospelbenefietconcert in de Sint-Martinuskerk van Aalst, gevolgd door een VIP-receptie in de nieuwbouw van de naburige school DvM. De opbrengst van dat concert gaat ook naar sociale doelen.

Met het gospelconcert van 1 december steunt de serviceclub goede doelen die ondersteuning bieden aan jonge kinderen die in hun dichte omgeving geconfronteerd worden met zwaar zieke gezins- en familieleden. “Dit project is een gezamenlijk initiatief van borstkankerorganisatie LenaBeau samen met Fifty-One Club FIOLA Aalst en wordt eerstdaags gelanceerd in de Aalsterse ziekenhuizen OLV en ASZ alsook in het Sint-Blasius ziekenhuis van Dendermonde”, zegt de club. Meer info op www.fiola.be.