FIETSVEILIGHEID IN AALST: “Soms denk ik, er moet eerst een fietsend kind sterven voor ze het beseffen”, zegt Tom Calloens van Critical Mass. Amper 3 op 10 fietsers tevreden blijkt uit enquête. Rutger Lievens en Joyce Van De Winkel

15 oktober 2019

06u50 8 Aalst Amper drie op de tien fietsers zijn tevreden over het aantal fietspaden in Aalst en de staat van die fietspaden. Dat blijkt uit een enquête van Het Laatste Nieuws waaraan 1.016 Aalstenaars aan deelnamen. Tevreden fietsers, dat is ook waar Tom Calloens naar streeft met zijn Critical Mass-beweging. De komende dagen gaat Het Laatste Nieuws dieper in op de zwarte fietspunten in Aalst.

Op 9 oktober lanceerde HLN Regio een online enquête waarin gepeild werd naar de tevredenheid van fietsende Aalstenaars. 1.016 keer werd de enquête ingevuld via de website van HLN. Van die 1.016 respondenten neemt 53,3 procent dagelijks de fiets, 27,8 procent fietst een aantal keer per week en 18,9 procent van de respondenten fietst recreatief in de weekends.

74 procent ontevreden over fietsinfrastructuur

Op de vraag ‘Voelt u zich veilig wanneer u zich met de fiets voortbeweegt in Aalst?’ is de gemiddelde score 4,25/10. 56,3 procent van de Aalstenaars duidt aan zich onveilig te voelen op de fiets in Aalst. Die personen gaven een scoren van minder dan 5/10. Op de vraag ‘Bent u tevreden met het aantal fietspaden in Aalst en de staat van die fietspaden?’ is de gemiddelde score 3,45 op 10. 72,4% van de respondenten is ontevreden met de fietsinfrastructuur.

Voor alle duidelijkheid, de HLN-enquête heeft niet de pretentie om zich wetenschappelijk te noemen. Zo kan je verschillende keren stemmen en is het zeer waarschijnlijk dat belangengroepen die houden van fietsen in Aalst hebben opgeroepen veel te stemmen. Toch lijken andere onderzoeken dit gevoel te bevestigen.

De cijfers van de Stadsmonitor van de Vlaamse gemeenschap uit 2017 wijzen in dezelfde richting. Amper 29 procent van de Aalstenaars vindt het veilig voor kinderen om zich te verplaatsen in de stad en dat is lager dan het Vlaams gemiddelde. 46 procent van de Aalstenaars vindt het in die bevraging veilig om te fietsen in Aalst, tegenover 52 procent gemiddeld in Vlaanderen.

Fietsers én automobilisten ontevreden

Tevreden fietsers in Aalst, dat is de grote droom van Tom Calloens van Critical Mass. Sinds een paar jaar trekt hij samen met een paar honderd andere fietsers regelmatig de straat op om in groep te fietsen langs gevaarlijke punten. Met de fietsevents wil Critical Mass een paar doelen bereiken: fietsers verenigingen, een positieve vibe rond fietsen creëren én de stad een geweten schoppen. De omstandigheden van de fietser in Aalst moét beter, daar vechten zij voor.

Natuurlijk schrikt hij niet van zoveel ontevreden fietsers in Aalst. “Doe een enquête bij de fietsers en die zullen veel negatieve dingen zeggen. Doe een enquête bij de automobilisten en het zal nog veel slechter zijn. We hebben dringend een langetermijnvisie nodig. Waar wil je met de stad naartoe? Tot nu toe waren er alleen maar lapmiddelen: nu eens in het voordeel van de auto, dan eens in het voordeel van de fiets. Nooit was er iets ingrijpend.”

Volgens hem zijn de keuzes die moeten gemaakt worden niet links of rechts. “Waarom zou een fietser of een bakfietser links moeten zijn? Een mens zoekt het vervoersmiddel dat hij nodig heeft. Gezonde lucht, een aangename leefomgeving, kinderen die veilig naar school kunnen, dat is toch niet links of rechts?”, zegt Tom Calloens.

Moet er eerst iets ergs gebeuren?

“We hebben Critical Mass opgericht omdat we bij De Fietserij in contact kwamen met fietsers die ontevreden waren over de situatie op de weg in Aalst. Critical Mass dook toen in heel Vlaanderen op en we hebben beslist om dat ook in Aalst op te starten. Met de bedoeling om als fietsers te tonen: we zijn met een groot aantal en we willen goeie, degelijke en veilige fietsinfrastructuur”, zegt Tom.

“De eerste keer waren we met 300 fietsers, het was een geweldig succes. Dat proberen we op regelmatige te herhalen. Zo willen we een goed gevoel creëren bij de fietsers die meegaan, maar af en toe ook tegen de schenen schoppen. Zo hebben we geprotesteerd toen de nieuw aangelegde Denderstraat opende zonder een fietspad. We hebben ook een test gedaan in de Arbeidstraat, een fietsstraat. Negentig procent van de bestuurders haalt een fietser in in de fietsstraat, bleek uit die test. Toen we hen daarover aanspraken op het einde van de straat, wist amper vijf procent dat het een fietsstraat was en dat je geen fietser mag inhalen in een fietsstraat”, zegt hij. De automobilisten hadden dus geen slechte bedoelingen, maar waren niet op de hoogte van wat een fietsstraat precies is.

Andere steden maken wel duidelijke keuzes en die steden floreren, zegt Tom Calloens. “Kijk naar Utrecht, Kopenhagen, maar ook andere steden op niveau van Aalst doen het. Dankzij die keuzes verhoogt de leefbaarheid en mensen komen dan graag naar de stad. Waarom gaan mensen graag naar Mechelen? Je kan er overal stappen en fietsen, er rijden geen auto’s in de weg. In Aalst moet je met de auto tot op de Grote Markt kunnen rijden. Moet er echt iets ergs gebeuren, een fietsend kind dat sterft in het verkeer, vooraleer de ogen opengaan?”