FIETSVEILIGHEID IN AALST (slot): “2020 wordt het jaar van de fietsstraten in Aalst” Rutger Lievens

19 oktober 2019

05u51 3 Aalst 2020 wordt het jaar van meer fietsveiligheid in Aalst, toch als het aan schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) ligt. Volgend jaar zal Aalst niet alleen de uitrol kennen van het nieuwe circulatieplan, maar krijgen heel veel straten in het stadscentrum het statuut ‘fietsstraat’. “Wie het centrum binnenrijdt zal een bord zien dat aanduidt dat daar de fietszone start en wat de regels zijn in een fietsstraat”, zegt De Gucht.

Met Jean-Jacques De Gucht heeft Aalst een jonge vader als schepen van Mobiliteit. “Ik vind het persoonlijk niet veilig om in Aalst te fietsen”, zegt De Gucht, die nu tien maanden schepen is. “Ik ben me zeker bewust van de gevaren. Mijn kinderen groeien op en hebben nu nog niet de leeftijd om met de fiets naar school te gaan. Als ik de oefening maak: ‘Stel nu, ze willen binnen enkele jaren met de fiets naar school. Is er een route van bij mij thuis naar eender welke school in Aalst die ik veilig genoeg vind?’ Op die vraag moet ik op dit moment jammer genoeg een negatief antwoord geven.”

“Haring wordt aangepakt”

Hij erkent dat er veel gevaarlijke punten zijn, zoals de HLN-lezers deze week terecht signaleerden in de poll op de Facebookpagina Het Laatste Nieuws uit Aalst. “Probeer maar eens als oudere mens of als kind over de rotonde van de Haring te rijden”, vertelt De Gucht. Hij zegt wel dat er aan wordt gewerkt. “Er is nu een samenwerking afgesloten met Agentschap Wegen en Verkeer om te onderzoeken hoe het veiliger kan van aan de Haring-rotonde, Parklaan tot aan de Colruyt. Ook voor dat ander gevaarlijk punt, de Zeshoek, is er verbetering op komst. De circulatie aan de Zeshoek zal anders bekeken kunnen worden eens de Tragelweg er ligt.”

Het is niet zo dat de stad niets doet voor fietsers. Niemand heeft dat ooit durven beweren, maar de schepen van Mobiliteit somt voor de beroepscritici een paar werken op die in uitvoering zijn: “De Hekkestraat krijgt een fietspad. Fietsers op het Notelaarspad tussen Gijzegem en Hofstade en op de Leirekensroute hebben sinds dit jaar voorrang. Tussen het Notelaarspad en SVI wordt een klein paadje verbreed en dat wordt een veilige fietsverbinding naar het SVI”, zegt de schepen. “Er wordt een fietspad aangelegd aan de Grote Baan in Herdersem. Er komt een fietspad in de Pachthofstraat in Gijzegem. Het fietspad aan de Bremtstraat in Nieuwerkerken komt er. Dan is er nog het fietspad ‘t Sluisken tussen ASZ en Marktweg dat we zullen aanleggen. De stad werkt aan de fietssnelwegen.”

En er is nog meer, volgens de schepen van Mobiliteit. “De samenwerking met deelfietsenbedrijf Mobit is voortgezet en uitgebreid. Het aantal schoolstraten is uitgebreid”, zegt De Gucht. “De komende jaren komen er op verschillende plaatsen fietsparkings dichtbij het stadscentrum. Eentje onder het Esplanadepark en op de parking van de Keizershallen komt een overdekte fietsenstalling”, zegt De Gucht.

“We kiezen voor fietsstraten”

Bij De Fietsersbond was er deze week in onze reeks over fietsveiligheid kritiek op de schepen. Aalst zou met De Gucht (Open Vld) als schepen een stap achteruit hebben gezet ten opzichte van de tijd met Dylan Casaer en Ann Van de Steen (beiden Lijst A). “Ik heb in de artikels gelezen dat De Fietsersbond vond dat er een heel goed contact was met de vorige schepen. De vraag is wat je verwacht van een beleid. Ik ben al naar de activiteiten van De Fietsersbond geweest en zij zijn ook al eens ontvangen op het administratief centrum. Er is overleg geweest met De Fietsersbond om haar uit te leggen wat wij willen. Het persoonlijk contact met de vorige schepen van Mobiliteit, waar De Fietsersbond naar verwijst, heeft er niet toe geleid dat er veel vooruitgang is geweest voor de fietsers van Aalst”, zegt de huidige schepen van Mobiliteit.

“De Fietsersbond stelt: er zijn drie fietsstraten en de regels in die straten worden niet gehandhaafd”, zegt De Gucht. Hij wil dat daar verandering in komt. “Ik wil in het centrum van de stad naar een fietsnetwerk waar ook fietsstraten bij horen. Je kan niet overal een fietspad leggen. Daarenboven raadt men om veiligheidsredenen af om in een straat waar dat niet mogelijk is, de idee te geven dat er wel een fietspad is. Dus kiezen we voor fietsstraten. Natuurlijk is de controle op het naleven van de regels in fietsstraten cruciaal, maar dat is ook de bedoeling van deze meerderheid. In het centrum hebben we al een uitgebreide lijst van straten, die fietsstraat zullen worden. Die lijst is heel uitgebreid”, zegt hij.

“Geen liedje over fietsstraten, wel info”

Er komt een grootschalige communicatiecampagne waarbij de bevolking zal geïnformeerd worden over fietsstraten. “Mensen moeten ook weten wat een fietsstraat is. Wat ik merk is dat heel veel mensen dat nu niet weten. Je moet dat eens vragen aan iemand, wat de regels in een fietsstraat zijn. Dat is een van de problemen”, zegt de schepen.

“We gaan daar geen liedje over maken (De Gucht refereert naar het ‘Aalst Ontknoopt-lied van zijn voorganger, nvdr.) maar we zullen wel duidelijk communiceren wat een fietsstraat is. In fietsstraten komt er een okergele lijn op de weg. Je kan ook hele straten beginnen beschilderen, maar dat vind ik lelijk. Als je in Aalst binnenrijdt zal het via borden gecommuniceerd worden: dit is een fietsstraat, zo is dat aangeduid en dit zijn de regels in een fietsstraat. Niet elke straat zal een fietsstraat worden, maar het gaat toch om vrij veel straten. Er komt een communicatiecampagne rond de fietsstraten. Via borden zal je weten waar de fietszone is”, aldus de schepen. Welke straten het statuut ‘fietsstraat’ zullen krijgen, wordt bepaald met de opmaak van het nieuwe circulatieplan dat volop bezig is. “We willen fietsen echt promoten in onze stad. Waarom zijn we het proefproject elektrische bussen gestart? Omdat we niet willen dat fietsers in de uitlaatgassen van die bussen rijden. We willen evolueren naar een leefbaardere stad.”