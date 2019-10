FIETSVEILIGHEID IN AALST (3):"Ouders moeten vaker route met hun kind oefenen" ELK JAAR TUSSEN 100 EN 120 FIETSERS GEWOND IN VERKEER Rutger Lievens

17 oktober 2019

06u34 3 Aalst Gemiddeld raken er jaarlijks tussen de 100 en 120 fietsers gewond in Aalst bij een verkeersongeval. Wellicht zijn het er nog meer, want niet iedereen belt de politie. Luc De Meersman (58), hoofdinspecteur-motorrijder, volgt het verkeer in de stad al 18 jaar op en weet als geen ander waar de gevaren zich situeren. Hoe evolueren we naar een stad waar kinderen veilig naar school kunnen fietsen?

In 2019 telde de lokale politie van Aalst al 95 verkeersongevallen waarbij een fietser gewond raakte. Vorig jaar waren het er 113 en in 2017 telde de politie er 117. Het is een rode draad in de statistieken van Aalst: elk jaar raken tussen de 100 en de 120 fietsers gewond in het verkeer. Wellicht gaat het in realiteit om meer fietsers die gewond raken, want lichtgewonden bellen niet allemaal naar de politie en die belanden dus niet in de cijfers.

Pas op van de Haring

Gelukkig blijft Aalst over het algemeen gespaard van grote rampen. Het is uiterst zeldzaam dat een fietser het leven laat op de weg door een ongeval in het verkeer. In de 18 jaar dat hoofdinspecteur-motorrijder Luc De Meersman (58) het verkeer volgt, herinnert hij zich één dodelijk ongeval met een jonge fietser. "Een erg tragische gebeurtenis waar eigenlijk niemand de schuldige van was. In de Zonnestraat kreeg een automobilist een hartaanval, verloor de controle over het stuur en die reed een kind op de fiets aan, dat overleed aan zijn verwondingen", herinnert de politieman zich. In Aalst wordt wel eens gedacht dat er weinig ongevallen gebeuren door de verkeerschaos. Iedereen is altijd op zijn hoede, was de veronderstelling. Maar de cijfers spreken dat tegen: "Gemiddeld meer dan 100 ongevallen per jaar met letsel met een fietser, ik vind dat veel", zegt de hoofdinspecteur.

Hij kent als geen andere de gevaarlijke locaties. Als we hem vragen waar het het gevaarlijkst is voor fietsers, noemt Luc De Meersman de rotondes. "De Albatros- en Heilig Hart-rotonde, daar heb je ondertussen een afgescheiden fietspad, maar op de Haring-rotonde bijvoorbeeld nog niet. Ik heb zelf twee kleinkinderen. Als zij groot genoeg zijn om te fietsen, zou ik niet willen dat ze fietsen op die rotonde, zonder afgescheiden fietspad. Ik zou niet gerust zijn", vertelt hij.

Scholenstad

Niet de fietser, niet de automobilist, maar alle weggebruikers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg, zegt politieman Luc De Meersman. "Het verkeer, dat is iets van ons allemaal. Enerzijds is het de verantwoordelijkheid van de automobilist en de vrachtwagenbestuurder. Die moet nadenken: het gaat hier om kinderen. Maar het is ook de verantwoordelijkheid van de fietser of voetganger", zegt hij. "We zijn mensen en maken fouten, maar wat is een fout? Een kind op de fiets kan in mijn ogen geen fout maken. Als je ouder bent van een kind van 9 of 10 jaar en je weet dat je kind in september alleen naar school moet, dan vind ik het de taak van de ouders om met dat kind de route te oefenen. Heel belangrijk, dat gebeurt te weinig", zegt De Meersman.

Hij heeft enkele tips voor scholenstad Aalst, waar honderden kinderen dagelijks van en naar school fietsen. "Eigenlijk zou een fluovestje door de wet verplicht moeten worden. Bij jong en oud. Ook de valhelm. Verplicht dat. De donkere dagen komen eraan. De school is uit en de zon is onder. De kinderen gaan gekleed in het zwart. Als je donker gekleed bent, ziet een bestuurder je van op twintig meter, met en fluovestje van op 150 meter. Zorg dat je zichtbaar bent. Blijf ook veilig achter vrachtwagens, ga er niet naast staan of rijden", vraagt De Meersman. En nog een tip voor de scholieren in Aalst: "Ik vind dat de oortjes of koptelefoon tijdens het fietsen verboden zou moeten zijn, want dan merk je niet wat er rondom jou gebeurt. Dat is heel gevaarlijk", zegt hij.

Eén grote fietsstraat

De Fietsersbond stelde gisteren in onze reeks over fietsveiligheid in Aalst dat fietsers inhalen verboden is als de de straat niet breder is dan 4,45 meter. De Fietsersbond is niet zo'n groot voorstander van de fietsstraten, in smalle straten mogen auto's toch niet inhalen. "In een fietsstraat is de fietser heer en meester in het verkeer. Daarom vind ik het wel een goed idee om van het hele stadscentrum een fietsstraat te maken", zegt De Meersman. Volgens De Fietsersbond wordt er niet genoeg gecontroleerd op het naleven van de wetten in de fietsstraten. "Dat is de mening van De Fietsersbond, anders moeten ze eens meegaan op patrouille en dan zullen ze zien dat we wel ingrijpen. Als het echt flagrante inbreuken zijn dan stappen we van de motor en wordt er een opmerking gegeven. Zonder handhaving geen fietsstraten, dat is juist. Een keer dat de fietsstraten ingeburgerd zijn, kan dat een oplossing zijn."

Morgen: Waarom met de fiets of auto naar school?