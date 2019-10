FIETSVEILIGHEID IN AALST (2): De lijst van gevaarlijke punten lijkt oneindig. “Toch zijn fietsstraten niet de oplossing”, zegt De Fietsersbond. Rutger Lievens en Joyce Van De Winkel

16 oktober 2019

07u14 7 Aalst Enkele dagen geleden stelden we op de Facebookpagina van Het Laatste Nieuws uit Aalst de vraag: ‘Waar is het voor de fietser echt gevaarlijk in de stad of deelgemeenten?’ Meer dan 250 mensen reageerden en lieten onze redactie weten welke straat zij het gevaarlijkste vonden. Nog voor je alle reacties hebt kunnen lezen, stel jezelf al de vraag: ‘Is er wel nog één plek in Aalst die niet onveilig is voor fietsers in Aalst?’

Een aantal ‘onveilige punten’ keert regelmatig terug in de meer dan 250 reacties. Op kop staat de rotonde Haring, waar je als fietser laveert tussen wagens die op en van de rotonde rijden. Geen ouder passeert daar met plezier met zijn kinderen. Ook de Tragel komt vaak in het lijstje voor: een lange rechte weg waar auto’s en vrachtverkeer zich niet altijd aan de snelheidslimiet houden en waar fietsers geen fietspad hebben. Op de Moorselbaan tussen het OLV-ziekenhuis en Moorsel is het ook al levensgevaarlijk: heel snel verkeer rijdt er naast fietsers die alleen beschermd zijn door een stippellijn op de weg.

Zeshoek, Tereos, N41,...

De Zeshoek is nog zo’n plek die heel vaak wordt vermeld. Daar heerst vooral veel onduidelijkheid wanneer fietsers het kruispunt oprijden. Bovendien is er op de Dendermondsesteenweg heel weinig plek voor fietsers die het moeten opnemen tegen rijdende en geparkeerde wagens. Een andere klassieker: de bocht van de Burchtstraat met de Alfred Nichelstraat aan de Tereos-fabriek. In een reactie was te lezen: “Elke keer je daar passeert, riskeer je je leven.”

Ook de deelgemeenten komen vaak terug in de lijst. De fietspaden van de N41 in Hofstade en het centrum van Gijzegem, Wijngaardveld en de Grote Baan naar Herdersem, de Bremtstraat in Nieuwerkerken en dus de Moorselbaan in Moorsel: daar wil je niet rijden met een fietsend kind. Het zijn maar enkele van de vele gevaarlijke plaatsen in de deelgemeenten.

Tegen dat onze redactie alle reacties gelezen had, vroegen we ons af of we niet de verkeerde vraag hadden gesteld. In plaats van ‘Waar is het voor de fietser echt gevaarlijk in de stad of deelgemeenten?’ hadden we misschien wel ‘Is er wel nog één plek in Aalst die niet onveilig is voor fietsers in Aalst?’ moeten vragen.

Fietsersbond: ‘Fietsbeleid is Processie van Echternach: een stap vooruit en twee achteruit’

De Fietsersbond van Aalst had de voorbije jaren een meldpunt opgestart waar fietsers hun klachten kwijt konden. “Veel van de gevaarlijke punten die gemeld werden aan HLN staan daar ook tussen. Het zijn de bekende heikele punten: de Geraardsbergsestraat en de Haring, de Leo Gheeraerdtslaan langs de Dender,...”, zegt Marleen Stallaerts van de Aalsterse Fietsersbond.

Wanneer er een melding binnenkwam bij De Fietsersbond speelde die dat door aan de dienst en schepen Mobiliteit van de stad Aalst. Die communicatie verloopt sinds de verkiezingen moeilijker. Schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) volgde Dylan Casaer (Lijst A) op. “Soms lijkt het fietsbeleid wat op de Processie van Echternach. Je zet een stap vooruit en dan weer twee achteruit. Vroeger was er direct contact tussen de Fietsersbond en schepenen Dylan Casaer (Mobiliteit) en Ann Van De Steen (Openbare Werken). We meldden een probleem aan de diensten en die schoten in de mate van het mogelijke in actie. Grotere aanpassingen moesten via het schepencollege. De schepenen van Mobiliteit en Openbare Werken deden ook niet altijd wat we vroegen, maar er was tenminste contact en altijd een antwoord.”

Dat is nu wel anders, zegt De Fietsersbond. “We hebben de nieuwe schepen van Mobiliteit, De Gucht, nog niet gezien. Drie weken terug hadden we een overleg met hem, normaal gezien, maar hij is niet komen opdagen. Hij had zijn kabinetsmedewerkers gestuurd, die we dan onze visie hebben uitgelegd.”

“Overal fietsstraten is niet de oplossing”

De nieuwe schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) wil overal binnen de Ring, in de mate van het mogelijke, fietsstraten. Elke straat een fietsstraat, dat zal niet leiden tot minder gevaarlijke punten in de stad en deelgemeenten, vindt De Fietsersbond. “Wat heb je aan fietsstraten, als er geen handhaving is? We hebben nu fietsstraten in de Arbeidstraat en de Molenstraat. De bevolking weet niet dat je daar als automobilist niet mag inhalen, de politie reageert niet als het toch gebeurt”, zegt De Fietsersbond.

Hoe maak je de straten van Aalst dan wel veiliger? “In de praktijk is het niet nodig om van alle straten fietsstraten te maken. Als een straat niet breder is dan 4,5 meter dan is het bij wet verboden om fietsers in te halen (zie grafiek hieronder, nvdr.). De meeste straten in het stadscentrum zijn niet breder dan 4,5 meter”, zegt Marleen van De Fietsersbond. Nog iets dat fietsers te weinig doen: naast elkaar rijden. “Binnen de bebouwde kom mag je als fietser met twee naast elkaar rijden. Te weinig fietsers maken gebruik van dat recht en rijden aan de kant. Tot ze soms in de goot moeten rijden.”