Fietsveiligheid (4): Met de fiets of met de auto naar school? Rutger Lievens

18 oktober 2019

06u56 6 Aalst 20.000 kleuters, lagereschoolkinderen en scholieren verplaatsen zich elke dag van hun huis naar een school in Aalst en deelgemeenten. Ouders van die kinderen staan voor een moeilijke keuze: met de kroost op de fiets door het gevaarlijke, drukke verkeer of met z’n allen de auto in, aanschuiven in de lange files met alle stress die daarbij hoort? Wij vroegen aan een aantal ouders waarom ze voor de fiets of de auto kiezen.

ZIJ KIEZEN DE FIETS

Karolien legt met haar drie kinderen Jules (13), Seppe (12) en Pauline (9) dagelijkse de weg naar school af met de fiets. Ze wonen in de Rechteroeverwijk en de keuze voor de fiets is zeer bewust. “Er zijn heel wat voordelen aan fietsen. De belangrijkste is waarschijnlijk dat je in de stad gewoon veel sneller van punt A naar punt B geraakt met een fiets dan een auto”, zegt ze. “Je hebt geen last van files en kan gemakkelijk je route aanpassen: als een brug over de Dender dicht is, rij ik gewoon rond, terwijl de automobilisten allemaal vast zitten in de rij”, zegt ze.

Benen strekken

“De rit van school naar huis is voor de kinderen ook een eerste moment om de benen te strekken na uren stilzitten achter de schoolbanken. Tegen de tijd dat ze thuis zijn, hebben ze al wat bewogen en zijn ze meer ontspannen. Ik vind het ook belangrijk dat mijn kinderen zo ervaring opbouwen in het verkeer. Al van jongs af aan leren ze de verkeersregels kennen en verkeerssituaties inschatten”, vertelt Karolien.

De fietsinfrastructuur laat vaak te wensen over, vindt ze. “Waardoor auto’s en fietsers vaak heel dicht bij elkaar en tussen elkaar rijden. Dat zorgt wel voor onveilige situaties: automobilisten die heel dichtbij voorbijsteken, auto’s die willen afslaan, maar vergeten dat er ook fietsers vanuit de andere richting kunnen komen, op het fietspad geparkeerde auto’s of vrachtwagens… Toch vind ik in het centrum fietsen veiliger dan op steenwegen naar de deelgemeenten, omdat de meeste auto’s hier niet snel kunnen rijden”, zegt Karolien.

Fietsen is vrijheid

Ze raadt het iedereen aan om het eens te proberen, met de fiets naar school rijden. “Te ver, te onveilig, te nat en te koud,… het zijn argumenten die steeds terugkomen. Toch denk ik dat velen, indien ze het gedurende een maand zouden proberen, zouden ontdekken dat de fiets in de stad vrijheid betekent. Ja, soms regent het, maar in werkelijkheid bedraagt dat maar zeven procent van de tijd. Te ver: bereken dat eens in tijd in plaats van in kilometers, je zal aangenaam verrast zijn. Te onveilig: hoe meer fietsers, hoe meer druk op onze beleidsmakers om de pijnpunten aan te pakken. En te koud: doe een warme jas aan.”

Ze heeft een oplossing voor de onveiligheid op de weg. “Er rijden gewoon te veel auto’s in het centrum. Meer éénrichtingsstraten en autovrije straten, in combinatie met parkeergelegenheid aan de rand van de stad zijn de enige echte oplossing denk ik. Zo kunnen alle kinderen (en ouders) even de benen strekken voor en na school. En vijf minuten wandelen is altijd aangenamer dan vijf minuten aanschuiven met de auto”, vindt Karolien.

ZIJ KIEZEN DE AUTO

“Bakfiets? Stop met zeveren”

Op een regenachtige donderdagochtend in de Pontstraat gingen we eens luisteren naar de ouders die hun kinderen met de auto tot enkele meters van de schoolpoort brengen. Opa Gerard (75) zette er zijn kleinzoon Stijn (14) af. “We komen uit Haaltert, maar Stijn komt wel regelmatig met de fiets. Gisteren had hij hem op school laten staan omdat het echt slecht weer was en dus breng ik hem vandaag met de auto”, vertelt Gerard. Bij slecht weer wordt er wel vaker voor de auto gekozen in scholenstad Aalst, maar er speelt nog iets mee. “Ik vind het ook gewoon heel fijn, die autoritten met mijn grootvader”, zegt Stijn.

Timothy en kinderen Lotte (9) en Lio (4) kwamen ook met de wagen naar school. “We wonen aan de Parklaan, niet zo ver van de Delhaize. Ik zet de kinderen af aan de schoolpoort en rijd dan van hier rechtstreeks door naar mijn werk. Het is gewoon praktisch en makkelijk”, vertelt de papa. Een andere vader die zijn kind afzet, zegt ongeveer hetzelfde: “Het is praktisch. Ik moet de kinderen afzetten aan twee scholen en dan naar het station waar ik de trein neem”, zegt de man, die in stad Aalst woont. Of hij ooit al overwogen heeft om een bakfiets te kopen? “Bakfiets? Daar moet je niet mee afkomen, met die zever”, aldus de vader voor hij doorstapte.

Mama Laetitia stopte met haar auto op de parking van de Albert Heijn in de Pontstraat. De parking doet dienst als een soort van kiss&ride-zone voor een pak autorijdende mama’s en papa’s die hun kinderen komen afzetten. In de auto van Laetitia zitten drie kinderen. “Als het aan de oudste kinderen zou liggen, dan kwamen we elke dag met de fiets. Ze vragen ernaar. Ik vind het te gevaarlijk om te fietsen in Aalst met de kinderen. Maar de keuze voor de auto hebben we ook gemaakt uit praktische overwegingen: ons jongste kind gaat nog naar de kinderopvang. Als we dat allemaal met de fiets zouden moeten doen...”, aldus de mama.