Fietsster zwaargewond na aanrijding op zebrapad Koen Baten

20 augustus 2020

20u48 0 Aalst Op de Parklaan in Aalst is deze avond een fietsster zwaargewond geraakt bij een aanrijding. De jonge vrouw stak de straat over via het zebrapad toen ze gegrepen werd door een auto die in de richting van Tereos reed. Ze werd enkele meters meegesleurd en kwam hard op de voorruit van de wagen terecht.

Het ongeval gebeurde rond 19.15 uur deze avond. Een fietsster wilde de straat oversteken aan het zebrapad toen ze gegrepen werd door een BMW. Ze werd op de voorruit gekatapulteerd door de klap. Het voertuig kwam bijna 20 meter verder pas tot stilstand en vertoonde zware schade door de aanrijding.

Door de hevige klap belandde ook de schoen van de vrouw aan de overkant van de straat op het fietspad. Ze kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd na bijna een halfuur overgebracht naar het ziekenhuis. Ze is niet in levensgevaar. De fiets raakte ook zwaar beschadigd door de klap. De politie is een onderzoek gestart naar hoe het ongeval kon gebeuren en nam de bestuurder mee naar kantoor voor een verhoor. Volgens getuigen aan de overkant die de klap gehoord hebben was de dame er redelijk erg aan toe. “Ze werd hier een tijdlang verzorgd, maar was wel bij bewustzijn", klinkt het. “Het is hier een erg gevaarlijke straat", aldus de buurtbewoner. “Als je het zebrapad wil oversteken is de zichtbaarheid niet altijd even goed en dat kan leiden tot deze ongevallen", klinkt het.

Door het ongeval was er even file tot aan het rondpunt met de Geraardsbergsesteenweg.