Fietspad naast betonnen muurtje is meter opgeschoven. Probleem opgelost? Rutger Lievens

14 juni 2019

13u46 3 Aalst Agentschap Wegen en Verkeer heeft een fietspad op de rotonde van de nieuwe tunnels aan de Gentsesteenweg een metertje laten verplaatsen. De Fietsersbond vond dat automobilisten en fietsers op die plek te weinig oogcontact konden maken. Probleem opgelost? Niet echt, vindt de Fietsersbond.

“Ik vreesde hier al voor”, zegt Marleen Stallaerts van de Aalsterse Fietsersbond wanneer ze de aangepaste situatie aan de tunnels ziet. Het fietspad is een metertje opgeschoven weg van de betonnen muur. Agentschap Wegen en Verkeer voert deze week de aanpassingswerken uit na kritiek van fietsers. “Ik denk dat dit maximum één luttele seconde extra oogcontact zal mogelijk maken”, zegt Stallaerts.

Het fietspad bevindt zich aan de rotonde boven de nieuwe tunnels op de ring van Aalst. Fietsers mogen er de straat oversteken, maar moeten opletten voor de auto’s die er de tunnels uitrijden. Die zien de fietsers niet aankomen door een betonnen muur van de tunnel.

“In Brugge heeft men aan de rotonde bij Vives dezelfde fout gemaakt. Toen is de muur wel vervangen door een glazen wand, maar men heeft niets geleerd van de fouten daar”, zegt Stallaerts. Sylvie Syryn van Agentschap Wegen en Verkeer zegt dat deze betonnen muur niet kan vervangen worden door een glazen wand. “De muur is deel van de tunnelwand. Het gaat gewoon niet om die te vervangen, dat is technisch niet mogelijk. Door deze ingreep, het verplaatsen van het fietspad, is de zichtbaarheid sterk verbeterd”, maakt Syryn zich sterk.