Fietsersbrug over Dender: Buurt Houtkaai en denktank over.morgen stellen alternatief voor Rutger Lievens

10 februari 2020

12u51 0 Aalst Buurtbewoners van de Houtkaai in Aalst en denktank over.morgen stellen voor om de helling van de nieuwe fietsersbrug over de Dender te bouwen langs de oever en niet aan de Houtkaai. “Zo kan de Houtkaai een groen parkje zijn”, zeggen zij. In de oorspronkelijke plannen van de stad rijden de fietsers van het station, over de Dender, naar de Houtkaai.

De fietsersbrug moet de verbinding worden tussen linker- en rechteroever, een rechtstreekse link tussen het station en de woonwijk aan de andere kant van het water. Hoe die brug er moet uitzien, is al enkele jaren voorwerp van discussie. In een eerste ontwerp in 2017 was er nog sprake van een fietsbrug die net als de andere bruggen open zou gaan wanneer er een schip passeerde op de Dender. Het laatste ontwerp van de stad spreekt van een fietsersbrug waar wel schepen onder kunnen, maar met een helling die dan in de plaats zou komen van het groene parkje van de Houtkaai met oude lindebomen die zouden moeten sneuvelen. Over dat plan is er veel ontevredenheid, zowel in de buurt, als in de gemeenteraad. Het project is ondertussen on hold gezet en het is niet zeker of de brug er nog komt.

Alternatief

Buurtbewoners van de Houtkaai in Aalst en denktank over.morgen stellen nu een alternatief voor. “Onlangs was te lezen dat de bouw van de fiets -en voetgangersbrug 400.000 euro duurder zou uitvallen dan initieel voorzien was. In het licht van de heersende besparingen stak stad Aalst dan ook niet onder stoelen of banken dat de brug geschrapt kan worden. Bovendien hebben er velen moeite mee dat de voorziene brug het park aan de Houtkaai omtovert in een stenen vlakte”, zeggen de buurtbewoners en over.morgen.

Buurt Houtkaai en over.morgen zijn voorstander van een fietsersbrug, alleen niet van die brug die de stad nu wil bouwen. “Om te tonen hoe het wel kan, heeft de buurt in samenspraak met de Aalsterse denktank over.morgen een alternatief voorstel laten schetsen door architectenbureau Atelier Kubiek”, zeggen ze. “Deze alternatieve plannen voorzien in een herinrichting van de Houtkaai en de straat voor kunstencentrum Netwerk als een attractieve en groene trekpleister op rechteroever. Deze kan dienen als groene ontmoetingsruimte voor fietsers en voetgangers, en geeft ook de kans om evenementen op en rond het plein te organiseren. Daarnaast laat het nog heel wat mogelijkheden toe voor de Oude Vismijn die een opwaardering verdient.”

Goedkoper

“In het ontwerp komt de fiets- en voetgangersbrug naar beneden langs de Dender waardoor de fietsers direct aansluiting vinden op de fietssnelwegen voorzien door de provincies”, zeggen ze. “Bovendien laat dit traject een minder steile hellingsgraad toe, zodat ook de minder kwieke medemens ze kan gebruiken. Dat de brug goedkoper te realiseren valt, is mooi meegenomen.”

Het idee om de brug naar beneden te laten komen langs de Dender werd al in de vorige bestuursperiode bekeken. Toenmalig schepen Ann Van de Steen (Lijst A) stelde in 2017 dat om een degelijke hellingsgraad te kunnen hebben, dat de brug dan zou starten aan de Zwarte Hoekbrug en eindigen aan de Sint-Annabrug. Geen optie, klonk het toen. Huidig schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) is het idee zeker niet ongenegen, maar heeft wel wat bedenkingen. “Het ontwerp dat de buurt nu voorstelt, is een mooi plan. Maar het houdt geen rekening met hoe de kaaien er in de toekomst zullen uitzien maar bouwt verder op de huidige situatie. De kaaien zullen er - van zodra het parkeergebouw aan het station klaar is - echter helemaal anders uitzien”, zegt De Gucht.

Komt de brug er?

Het is op dit moment niet echt duidelijk hoe het nu verder moet met het project van de brug. Het is zelfs niet duidelijk of er wel nog geld voor is. De Europese subsidies dreigt Aalst alvast te verliezen. “Het is afwachten of de EFRO-middelen nog beschikbaar zijn”, zegt schepen De Gucht. “Er zijn nog heel wat vragen: moet de brug er komen? En hoe moet ze eruit zien?”

Er wordt alleszins over gediscussieerd. Lander Wantens van Groen wil dat het nieuwe ontwerp van de buren wordt besproken op de commissie Mobiliteit. “Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de nieuwe fiets-, en voetgangersbrug gedragen is door de buurt. Onze partij pleit ook al langer voor het behoud van de bomen en het groen in het parkje. Onze stad heeft in het centrum al zo weinig groen. We moeten die versterken en uitbreiden”, zegt hij.

Wie graag mee discussieert kan hier terecht of op www.houtkaai.be.