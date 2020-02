Fietsersbond pleit opnieuw voor Aalst waar voetgangers en fietsers voorrang hebben: “En waar auto’s te gast zijn” Rutger Lievens

02 februari 2020

10u44 0 Aalst De Fietsersbond pleitte op haar nieuwjaarsreceptie voor meer een stadsbestuur dat meer in dialoog gaat en een stad waar zwakke weggebruikers voorrang hebben. “Een stad waar auto’s te gast zijn”, aldus Marleen Stallaerts van de Aalsterse Fietsersbond.

De Aalsterse Fietsersbond is niet blij dat er geen adviesraad Mobiliteit wordt opgericht en dat er nauwelijks overleg is tussen hen en schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). De Fietsersbond zegt dat ze niet betrokken zijn bij het nieuwe circulatieplan dat De Gucht wil invoeren.

“Wij blijven vragende partij voor dialoog, waarin niet alleen wij, maar ook alle andere belanghebbenden in Aalst in gesprek kunnen gaan. Een open participatie naar een door iedereen gedragen plan”, zegt Marleen Stallaerts op de nieuwjaarsreceptie van de Fietsersbond. “Onze stad kan alleen maar toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers wanneer ook alle toegangpoorten dit zijn. Wanneer alles leesbaar en eenduidig is. Dat betekent dat je van alle straten die zone 30 zijn een fietsstraat maakt. We willen naar een stad waar auto’s te gast zijn, maar actieve weggebruikers zoals voetgangers en fietsers voorrang hebben. Van zodra wij met zijn allen onze allerkleinsten veilig mee kunnen laten deelnemen aan onze mobiliteit hebben we dit bereikt.”