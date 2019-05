Fietsersbond: “Nieuwe rotonde Gentsesteenweg gevaarlijk voor fietsers” Rutger Lievens

29 mei 2019

12u03 17 Aalst De Aalsterse Fietsersbond waarschuwt fietsers die de nieuwe rotonde aan de Gentsesteenweg boven de tunnel moeten nemen. “Een gemiste kans en gevaarlijk”, zegt Marleen Stallaerts van De Fietsersbond.

Het is opletten geblazen aan de nieuwe rotonde boven de pas aangelegde tunnels. “Komende van de Capucienenlaan en fietsend richting Gent dien je twee punten te kruisen: een eerste is daar waar de auto’s de tunnel richting Asse kunnen inrijden, een tweede is daar waar de auto’s de tunnel uitrijden en het rondpunt op willen komen. Als je daar als fietser wil kruisen kan je moeilijk zien of er een auto komt en zit de fietser niet in het direct vizier van de automobilist. Dit omdat de betonnen afsluiting naar de tunnel behoorlijk hoog is, wat we logisch vinden voor de veiligheid, en het fietspad daar vlak naast ligt”, zegt De Fietsersbond. Die vindt het beter om de muur de laatste meter voor de oversteekplaats een beetje te verlagen om de zichtbaarheid te verbeteren.