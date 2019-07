Fietser gewond na val Koen Baten

23 juli 2019

10u24 0

Een fietser werd gisteren gewond afgevoerd nadat hij ten val gekomen is. Het ongeval gebeurde in de De Ridderstraat in Aalst rond 17.00 uur. De fietser kwam hard op de grond terecht en moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. Wat de omstandigheden zijn van het ongeval is niet duidelijk.