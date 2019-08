Fietser gewond na aanrijding Koen Baten

26 augustus 2019

In de Vaartstraat in Aalst is vrijdagavond bij een aanrijding met een personenwagen een fietser gewond geraakt. De fietser kwam ten val omstreeks 17 uur. Een ambulance bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.