Fietser gewond na aanrijding met personenwagen Koen Baten

24 mei 2019

17u51 4

In de Nieuwbeekstraat in Aalst is donderdagochtend een fietser gewond geraakt bij een aanrijding. Hij werd aangereden door een personenwagen en kwam ten val. De aanrijding gebeurde rond 8 uur ‘s ochtends. Het slachtoffer werd gewond naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging.