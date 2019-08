Fietser gewond na aanrijding door personenwagen Koen Baten

07 augustus 2019

Op de Churchillsteenweg in Aalst is gisterenochtend rond 9.00 uur een fietser betrokken geraakt bij een verkeersongeval. De fietser werd aangereden door een personenwagen. Hierdoor kwam de fietser ten val. De fietser werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis waar hij verder verzorgd werd. Hij is er niet erg aan toe.