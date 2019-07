Fietser botst tegen openslaand portier Koen Baten

03 juli 2019

In de Kreupelveldstraat in Aalst is gisterenavond een fietser tegen een openslaande deur gebotst. Het ongeval deed zich voor omstreeks 19.30 uur gisterenavond. Vermoedelijk merkte de chauffeur de fietser niet tijdig op. Door het ongeval kwam de fietser ten val. Hij werd met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.