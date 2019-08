Fietsend koppel moet uitwijken voor tegenligger, vrouw komt in Dender terecht Koen Baten

20u43 0 Aalst Een vrouw uit Roosdaal is er deze avond met de schrik vanaf gekomen nadat ze met haar fiets in het water terechtkwam. De vrouw reed samen met haar man naar huis met de fiets nadat ze iets gaan drinken waren. Aan een bocht op het jaagpad kwam plots een tegenligger af waardoor het koppel vijftigers moest uitwijken en de vrouw in het water terecht kwam.

Het koppel reed rustig naar huis met hun elektrische fiets toen ze plots het manoeuvre moest uitvoeren. De vrouw reed recht het water in en kon zich niet meer zelf aan de kant trekken. Haar man en enkele omstaanders probeerden haar te helpen, maar de kant was te schuin, waardoor de brandweer er werd bijgehaald.

De brandweer slaagde er met behulp van ladders en een boot in de vrouw opnieuw op het droge te krijgen. Ook haar fiets werd uit het water gehaald. De vrouw zelf raakte toonde lichte onderkoeling en werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. Een mogelijke oorzaak was het riet dat redelijk hoog stond waardoor de fietsers niet voldoende zicht hadden. De echtgenoot was in shock na het voorval.