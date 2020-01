Fietsbrigade politie Aalst vat twee drugsdealers op twee dagen tijd Koen Baten

29 januari 2020

19u50 0 Aalst De fietsbrigade van de lokale politie van Aalst heeft op twee dagen tijd twee drugsdealers betrapt en opgepakt. De feiten gebeurden op 27 januari en op 28 januari.

De eerste feiten dateren van maandag. Toen konden ze een 28-jarige man zonder wettelijke verblijfplaats arresteren. Hij had een aanzienlijke hoeveelheid drugs op zak. Hij had 80 gram heroïne en 6 gram cocaïne bij zich. De man werd betrapt aan het station in Aalst en liep ook over de sporen waar hij zich verschuilde in een wachtende trein. De fietsbrigade kon hem uiteindelijk arresteren, maar de man stelde zich weerspannig op.

Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van verkoop en bezit van drugs. De onderzoeksrechter besliste om hem aan te houden.

Gisteren vatte de fietsbrigade in Aalst opnieuw een dealer. Dit keer ging het om een 54-jarige man zonder wettelijke woonplaats die in het centrum van de stad werd opgepakt. Hij had meer dan 100 gram heroïne bij zich en 22 gram cocaïne. Ook hij probeerde te vluchten van de politie en stelde zich weerspannig op. De politie slaagde er uiteindelijk toch in de man op te pakken. Ook hij verscheen voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden.