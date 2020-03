Fietsbeurs in Flora gaat gewoon door: “Maximum 250 bezoekers tegelijk aanwezig” Rutger Lievens

11u44 30 Aalst De Fietsbeurs in de Florahallen in Aalst van dit weekend gaat - voorlopig - nog altijd gewoon door. Volgens de organisatoren verloopt alles volgens de regels. “Tijdens de Fietsbeurs zijn er maximum 250 bezoekers tegelijk aanwezig op een oppervlakte van minimum 6.000 vierkante meter”, zeggen ze.

Op de Fietsbeurs maak je kennis met al de laatste nieuwe fietstrends: de nieuwe lease-financieringen, alle soorten elektrische fietsen, tal van gewone fietsen voor in de stad, op de weg of in het veld, de fietsverzekering en de bolder- en bakfietsen staan er uitgestald. Het event gaat voorlopig nog altijd door, ook al worden overal in het land eetfestijnen en voetbalwedstrijden uitgesteld of afgelast.

“Vanuit de overheid worden de steden en gemeenten geadviseerd om events af te gelasten met meer dan 1.000 aanwezigen. Meer specifiek gaat het hier vooral om voorstellingen, optredens en sportwedstrijden die dikwijls doorgaan op beperkte oppervlakte. Men spreekt daar van een concentratie van één persoon per vierkante meter of meer, waardoor contact onvermijdelijk is, en het besmettingsgevaar dus groter”, zegt Jens Van Landuyt van de Fietsbeurs.

“Tijdens de fietsbeurs zijn er maximum 250 bezoekers tegelijk aanwezig op een oppervlakte van minimum 6.000 vierkante meter. Zolang de hele stad niet in quarantaine gaat is er dus geen enkele reden om deze lokale fietsbeurs niet te laten doorgaan”, zeggen de organisatoren. “Uiteraard doen de organisatie, zaaluitbater en de aanwezige standhouders er alles aan om de preventieve richtlijnen toe te passen. Zo zullen de pamfletten van volksgezondheid in de hal verspreid worden, handontsmettingspunten voorzien worden en zullen de handelaars tussen het testen door de contactoppervlaktes van de fietsen steeds grondig reinigen. We raden personen met een verhoogd risico aan om alle grotere events, dus ook onze fietsbeurs, te mijden en herhalen de richtlijn voor mensen met onrustwekkende symptomen om thuis te blijven. Uiteraard blijven wij intussen in contact met het stadsbestuur en volgen de nationale richtlijnen nauwgezet op.”