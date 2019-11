Fidoucia opent tot eind januari pop-up in Kattestraat: “Hopelijk kunnen we snel ons textielmuseum openen in du Parc” Rutger Lievens

06 november 2019

16u59 1 Aalst Lingeriewinkel Fidoucia opent op zaterdag 9 november een pop-up in de Kattestraat in Aalst. Normaal gezien zou Fidoucia geïntegreerd worden in het nieuwe textielmuseum op de vroegere industriële site du Parc, maar de bouwpolitie legde de werken stil wegens een probleem met de vergunning. Nog zeker tot eind januari kan je bij Fidoucia lingerie en ondergoed shoppen. Nadien hoopt de uitbaatster haar grote droom te kunnen waarmaken op du Parc.

De uitbaatster van Fidoucia, Sigrid Deceulaer, heeft er enkele stressy maanden opzitten. 11 jaar baatte ze haar lingeriewinkel aan de Brusselsesteenweg in Aalst uit. Met de renovatie van du Parc vielen voor haar de puzzelstukken samen: ze droomde van een textielmuseum vol beleving op deze vroegere industriële site vol textielgeschiedenis. Het plan was om op 30 augustus te openen op du Parc, maar sinds 26 augustus is het pand verzegeld door de bouwpolitie wegens een probleem met de vergunning.

“Volgens de bouwpolitie is het mijn bedoeling om daar louter een lingeriewinkel te openen. Wellicht hebben we de verkeerde indruk gewekt toen we in een folder aan de Aalstenaar lieten weten dat Fidoucia verhuisde naar du Parc. Maar ik wou de verrassing - het textielmuseum - nog niet verklappen”, zegt ze.

Kousenmerk

Sigrids textielmuseum zal het verhaal vertellen van de geschiedenis van du Parc, een van de grootste textielfabrieken uit de industriële geschiedenis van Aalst. De firma Bosteels-De Smeth groeide in de 20ste eeuw uit tot een leidinggevende kousenfabrikant met drie productievestigingen in Aalst. De bekende nylonkousen ‘Du Parc’ werden in 1953 door de firma op de markt gebracht. Dankzij de luxepanty’s volgde de internationale doorbraak voor het bedrijf. De nylonkousen werden verkocht over heel de wereld, van New York tot Tokyo. Vanaf de jaren ‘80 was de topperiode voorbij onder meer door de concurrentie van de lageloonlanden. Het bedrijf sloot de deuren in 2001. Sindsdien raakten de gebouwen in verval en zochten krakers, druggebruikers en krakers er af en toe onderdak. Ondernemer Hans De Neef kocht de gebouwen een paar jaar geleden op en startte met de renovatie.

Er valt dus heel wat te vertellen in dat textielmuseum, alleen krijgt de uitbaatster voorlopig geen toelating. “Twee derde van de ruimte wordt gebruikt voor museum en beleving, een derde voor de lingeriewinkel. Al zal ook dat een link hebben met de geschiedenis, want textiel verkopen op een plek met zoveel textielgeschiedenis is nu toch ook niet zo gek? Bovendien bestaat het kousenmerk Du Parc nog en zal dat ook bij ons verkrijgbaar zijn. Ik heb enkele dozen, enkele honderden kousen, aangekocht. Ze staan te wachten tot we naar daar kunnen verhuizen. Er komt een oude breimachine, er zullen beelden te zien zijn van hoe het er vroeger aan toe ging in du Parc”, vertelt Sigrid. Naast het museum en de winkel zal er ook plaats zijn voor textielworkshops.

Kortgeding

Dat Sigrid zoveel tegenkanting krijgt begrijpt ze niet. “”Eigenlijk zou Aalst, met zo een verleden, ons textielmuseum moeten subsidiëren. Wij doen dit gratis voor de stad. Integendeel, we kregen tegenkanting. Er is een vergunning voor recreatie en socio-culturele ruimtes, maar de bouwpolitie denkt dat we alleen een winkel zullen openen.”

Fidoucia spande een kortgeding aan bij de rechtbank. Op 20 november komt de zaak weer voor en hoopt de uitbaatster groen licht te krijgen zodat ze het textielmuseum van du Parc snel kan openen. Ondertussen is dus de Fidoucia-winkel open in de Kattestraat in Aalst, vanaf zaterdag 9 november tot eind januari 2020.