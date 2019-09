Fidoucia doet winkel aan Brusselsesteenweg opnieuw open na problemen op site ‘du Parc’ Rutger Lievens

05 september 2019

17u27 6 Aalst Tot er meer duidelijkheid is of lingeriewinkel kan verhuizen naar ‘du Parc’, opent de zaak opnieuw aan de Brusselsesteenweg in Aalst.

De bouwpolitie viel deze week binnen in du Parc en legde de werken stil. Een lingeriezaak op die plek zou niet conform de bestemming zijn. Er is ondertussen een rechtszaak in kortgeding opgestart. “In afwachting van de uitspraak op 25 september start Fidoucia vanaf morgen de winkel op de Brusselse Steenweg terug op”, zo communiceert de Facebook-pagina du Parc. “Ze zullen open zijn op donderdag, vrijdag én zaterdag van 10 tot 18 uur. Steek hen een hart onder de riem”, luidt de oproep.