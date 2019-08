Fiasco in de maak op Tragel? Tunnel naar parkeertoren op pendelparking mogelijk nog jaren dicht Rutger Lievens

13 augustus 2019

14u39 14 Aalst Het stadsbestuur van Aalst doet een poging om de buur die naar de Raad van State stapte tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan Tragel op andere gedachten te brengen. Als die toch bij zijn klacht blijft, en het RUP Tragel wordt vernietigd, is de schade niet te overzien. Dan komt er geen evenementenhal voor de prinsenverkiezing, maar ook geen Tragelweg die het nieuwe parkeergebouw aan het station met de ring moet verbinden.

Een ondernemer op de Tragel diende klacht in bij de Raad van State, omwille van de woontoren die er zou worden gebouwd. In de plannen is een toren van zestig meter hoog met 22 verdiepingen voorzien. De buurman van die toren is daar niet blij mee. De auditeur van de Raad van State maakte een vernietigend rapport op over het RUP Tragel. Verwacht wordt dat de Raad van State het plan dan ook zal vernietigen.

Alles hangt samen

“Tenzij de buurtbewoner zijn klacht laat vallen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA). Zij bevestigt dat de stad praat met de indiener van de klacht. “Het RUP Tragel is nodig om de winkels, waaronder Aldi, te kunnen verhuizen”, zegt ze.

Alles hangt samen op de Tragel. Zonder het ruimtelijk uitvoeringsplan blijft dit gebied industriezone. Dat betekent geen evenementenhal voor de prinsenverkiezing van carnaval dus. Een nieuwe Tragelweg zou wel nog vergund geraken, maar het tracé van die nieuwe weg tussen Ring en pendelparking loopt waar nu de winkels Aldi, Leen Bakker en Blokker staan. De stad heeft beloofd dat die een nieuwe plek krijgen op de Tragel. Als het daar industriezone blijft, kunnen die winkels niet verhuizen. Geen RUP Tragel, betekent geen verhuis voor de winkels, wat de aanleg van de Tragelweg in de weg staat. Waardoor de parkeertoren van de pendelparking geen in- of uitgang heeft.

Plan B en plan C

Van op de pendelparking van het station van Aalst kan je links de bouwput van de parkeertoren voor 900 wagens zien liggen. Rechts zie je een betonnen muur, waarachter zich de tunnel onder de Denderstraat richting Tragel bevindt. Die tunnel moet de in- en uitgang worden van de parkeertoren. Autoverkeer bereikt via een nog aan te leggen nieuwe Tragelweg, door de tunnel onder de Denderstraat, de nieuwe parkeertoren aan het station. Blijft de betonnen muur voor de tunnel nog jaren staan?

De vroegere schepen van Stadsvernieuwing Ann Van de Steen (Lijst A) was in de voorbije bestuursperiodes groot pleitbezorger voor de ontwikkeling van de Tragel. “Dit zou bijzonder jammer zijn. De ontwikkeling van de Tragel zou een mooi stadsvernieuwingsproject zijn voor Aalst. Veel tijd en centen gaan hier verloren”, zegt Van de Steen daarover.

Volgens Johan Geeroms van Jan De Nul Group, dat de parkeertoren bouwt, is er een plan B en plan C voorzien. “De in- en uitgang van de parking is sowieso via de verdieping -1, via de tunnel. Mocht de nieuwe Tragelweg midden volgend jaar nog niet klaar zijn wordt er een alternatief gezocht. Eventueel kan je als je de tunnel uitkomt meteen de bocht maken om zo terug naar de Denderstraat te rijden. Ook via de vroegere terreinen van Bpost een baan aanleggen is misschien een optie”, zegt Geeroms.